[서울데이터랩]빅테크 종목 혼조세 기록

28일(현지시간) 뉴욕 증시에서 Magnificent 7(빅테크 TOP7) 종목은 전반적으로 혼조세를 보였다. 일부 종목은 상승세를 기록했으나, 다른 종목들은 하락세 또는 보합세를 나타냈다.엔비디아(NVDA)는 1.59% 상승하며 191.52 달러로 마감했다. 마이크로소프트(MSFT)는 0.22% 상승해 481.63 달러로 거래를 마쳤다. 반면 애플(AAPL)은 0.71% 하락하여 256.44 달러에 거래를 마감했다.아마존닷컴(AMZN)은 0.68% 하락하며 243.01 달러로 마감했다. 알파벳 Class A(GOOGL)는 0.44%, 알파벳 Class C(GOOG)는 0.38%의 상승세를 보였다. 메타(META)는 0.63% 하락했다.금일 가장 많이 거래된 종목은 엔비디아로, 142,263,675주의 거래량을 기록하며 거래대금은 272억 달러로, 약 39조 225억원에 달했다. 엔비디아의 시가총액 대비 거래대금 비중은 5.84%에 달했다. 뒤이어 애플은 거래대금 96.7억 달러로, 약 13조 8,474억원을 기록하며, 시가총액 대비 거래대금 비중은 2.57%였다. 마이크로소프트는 거래대금 126억 달러로, 약 17조 9,819억원을 기록하며, 시가총액 대비 거래대금 비중은 3.52%였다.정연호 기자