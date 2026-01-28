[서울데이터랩]‘네오펙트’ +29.97% 상한가…실시간 상승률 1위

이미지 확대

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

28일 오전 9시 15분 네오펙트(290660)가 등락률 +29.97%로 상한가를 기록하며 상승률 1위를 차지했다. 네오펙트는 개장 직후 5분간 595만 7449주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 199원 오른 863원이다.한편 네오펙트의 PER은 -2.34로 상대적으로 저평가를 받고 있을 가능성을 시사하며, ROE는 -2.81로 수익성이 낮다고 볼 수 있다.이어 상승률 2위 제이케이시냅스(060230)는 현재가 5520원으로 주가가 +29.88% 폭등하고 있다. 상승률 3위 비엘팜텍(065170)은 현재 2130원으로 +29.88% 폭등하며 강세를 보이고 있다. 상승률 4위 웰크론한텍(076080)은 +28.30% 폭등하며 1741원에 거래되고 있다. 상승률 5위 현대바이오(048410)는 +26.51%의 폭등세를 타고 1만 260원에 거래되고 있다.6위 잉크테크(049550)는 현재가 3645원으로 +25.26% 상승 중이다. 7위 모베이스(101330)는 현재가 6560원으로 +23.77% 상승 중이다. 8위 아진엑스텍(059120)은 현재가 9990원으로 +17.67% 상승 중이다. 9위 파라텍(033540)은 현재가 1503원으로 +16.33% 상승 중이다. 10위 알파AI(043100)는 현재가 2245원으로 +14.72% 상승 중이다.이밖에도 한양이엔지(045100) ▲14.34%, 성우(458650) ▲13.87%, 네오셈(253590) ▲13.55%, 현대ADM(187660) ▲13.22%, 테스(095610) ▲12.93%, 해성옵틱스(076610) ▲12.35%, 셀리드(299660) ▲12.31%, 대한광통신(010170) ▲11.89%, 모베이스전자(012860) ▲11.22%, TPC(048770) ▲11.18% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자