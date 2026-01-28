[서울데이터랩]‘윌비스’ 15.44% 급등…실시간 상승률 1위

이미지 확대

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

28일 오전 9시 10분 윌비스(008600)가 등락률 +15.44%로 상승률 1위를 차지했다. 윌비스는 개장 직후 10분간 735만 6600주가 거래되었으며 주가는 전 거래일 대비 67원 오른 501원이다.한편 윌비스의 PER은 -1.24로 상대적으로 저평가를 받고 있을 가능성을 시사하며, ROE는 -27.78%로 수익성이 낮다고 볼 수 있다.이어 상승률 2위 HS효성첨단소재(298050)는 현재가 27만 1500원으로 주가가 10.82% 상승하고 있다. 상승률 3위 DB하이텍(000990)은 현재 10만 5400원으로 10.25% 상승하며 양호한 모습을 보이고 있다. 상승률 4위 진원생명과학(011000)은 9.78% 상승하며 2020원에 거래되고 있다. 상승률 5위 KG모빌리티(003620)는 7.93%의 상승세를 타고 3880원에 거래되고 있다.6위 LG에너지솔루션(373220)은 현재가 43만 9000원으로 7.47% 상승 중이다. 7위 LF(093050)는 현재가 1만 9000원으로 6.26% 상승 중이다. 8위 삼성E＆A(028050)는 현재가 3만 1900원으로 5.63% 상승 중이다. 9위 대우건설(047040)은 현재가 5070원으로 5.52% 상승 중이다. 10위 대덕전자(353200)는 현재가 5만 3700원으로 5.50% 상승 중이다.이밖에도 한화엔진(082740) ▲5.42%, 한세엠케이(069640) ▲5.35%, 이수페타시스(007660) ▲5.13%, 국도화학(007690) ▲5.06%, KIWOOM 코스닥150선물레버리지(291630) ▲5.01%, 오리온(271560) ▲4.86%, 해성디에스(195870) ▲4.80%, 다이나믹디자인(145210) ▲4.77%, 다우기술(023590) ▲4.68%, 일진하이솔루스(271940) ▲4.62% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자