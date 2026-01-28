메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

[서울데이터랩]빅테크 7개사, 뉴욕 증시서 대체로 상승세

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
정연호 기자
정연호 기자
수정 2026-01-28 08:43
입력 2026-01-28 08:43
이미지 확대


27일(현지시간) 뉴욕 증시에서 Magnificent 7(빅테크 TOP7) 종목은 대체로 상승세를 보였다. 대부분의 종목이 소폭 상승했으며, 일부 종목은 하락세를 기록하기도 했다.

마이크로소프트(MSFT)는 2.24% 상승하며 480.83달러에 거래를 마쳤다. 아마존닷컴(AMZN)은 2.62% 상승해 244.68달러를 기록했다. 엔비디아(NVDA)는 1.13% 상승하며 188.59달러에 거래를 마감했다.

애플(AAPL)은 1.11% 상승하며 258.25달러를 기록했다. 알파벳 Class A(GOOGL)와 알파벳 Class C(GOOG)는 각각 0.38%, 0.40% 상승하며 보합세를 보였다. 메타(META)는 0.12% 상승해 673.19달러에 거래를 마쳤다.

이미지 확대




금일 가장 많이 거래된 종목은 엔비디아로, 거래대금은 234억 달러로, 약 33조 5,544억원에 달했다. 애플의 거래대금은 94.3억 달러로, 약 13조 5,480억원을 기록했다. 아마존닷컴의 거래대금은 110억 달러로, 약 15조 8,308억원에 이르렀다. 엔비디아의 시가총액 대비 거래대금 비중은 5.1%에 달했다.

정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
엔비디아가 27일 뉴욕 증시에서 기록한 주가 변동은?
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기