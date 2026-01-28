[서울데이터랩]미국 증시 지수 종합

이미지 확대

27일(현지시간) 뉴욕 거래소(NYSE)에서 다우존스 지수는 49,003.41로 마감하며 408.99포인트 하락(-0.83%)했다. 반면, 나스닥 증권거래소(NASDAQ)에서 나스닥 종합 지수는 23,817.10으로 215.74포인트 상승(0.91%)했고, S＆P 500 지수는 6,978.60으로 28.37포인트 오른(0.41%) 보합세를 보였다.다우존스 지수는 49,103.58로 시작하여 하루 동안 최고 49,157.80, 최저 48,862.52를 기록했으며, 하루 거래량은 530,860천주였다. 나스닥 종합 지수는 시작가 23,734.75에서 최고 23,865.26, 최저 23,694.38을 기록하며 거래량은 1,393,440천주였다. S＆P 500 지수는 6,965.96으로 시작해 최고 6,988.82, 최저 6,958.83을 기록하며 3,200,949천주의 거래량을 보였다.한편, 필라델피아 반도체 지수는 8,117.18로 190.14포인트 상승(2.40%)했다. 다우운송 지수는 18,185.83에 마감하며 25.37포인트 오른(0.14%) 결과를 보였다. 나스닥 100 지수는 25,939.74로 226.53포인트 상승(0.88%)하며 거래를 마감했다.VIX 지수는 16.22를 기록하며 0.07포인트 올랐으며(0.43%), 이는 시장 변동성이 비교적 낮은 수준에 머물고 있음을 시사한다.정연호 기자