[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

삼성전자(005930)가 1월 27일 장 마감 5분 만에 14.00%의 검색비율을 기록해 많은 투자자들의 관심을 받고 있다. 삼성전자의 현재가는 159,500원으로 전 거래일 대비 4.87% 상승하며 상승세로 마감했다. 거래량은 28,760,984주를 기록했다.이어 검색비율 2위의 SK하이닉스(000660)는 상승률 8.70%로 상승 마감했다. 검색비율 3위의 현대차(005380)는 -0.81%의 등락률로 주가가 보합세를 기록했다. 검색비율 4위 에코프로(086520)는 6.30% 상승 마감했다. 검색비율 5위 휴림로봇(090710)은 1.35% 상승하며 강보합으로 마감했다.6위 NAVER(035420)는 등락률 3.30%로 상승을 기록했다. 7위 두산에너빌리티(034020)는 1.96%의 등락률로 주가가 상승했다. 8위 삼성SDI(006400)는 0.13% 소폭 상승 마감했다. 9위 뉴로메카(348340)는 -13.73% 하락했다. 10위 HLB(028300)는 5.07% 상승했다.이 밖에도 한미반도체(042700) ▲3.13%, 제우스(079370) ▲24.50%, SK텔레콤(017670) ▲12.30%, 우리기술(032820) ▲3.54%, 레인보우로보틱스(277810) ▼4.27%, 알테오젠(196170) ▲0.49%, 에코프로비엠(247540) ▲2.15%, 한화오션(042660) ▲0.50%, 삼성전자우(005935) ▲2.61%, 하나마이크론(067310) ▲18.41% 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자