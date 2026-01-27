[서울데이터랩]레인보우로보틱스 3.83% 하락하며 약세 보여

이미지 확대

코스닥 시가총액 상위 종목들이 대체로 상승세를 보이고 있다.27일 한국거래소에 따르면, 시가총액 1위인 알테오젠(196170)은 현재가 407,000원으로 전 거래일 대비 0.25% 상승했다. 시가총액은 21조 7769억원이며, 외국인 비율은 13.30%를 차지한다. 에코프로비엠(247540)은 209,500원으로 0.24% 상승했으며, 시가총액은 20조 4894억원이다. 외국인 비율은 13.45%이다.에코프로(086520)는 132,800원으로 2.00% 상승했고, 에이비엘바이오(298380)는 240,000원으로 0.41% 하락했다. 레인보우로보틱스(277810)는 653,000원으로 3.83% 하락했으며, 삼천당제약(000250)은 407,000원으로 3.96% 상승했다. HLB(028300)는 66,000원으로 4.60% 상승했고, 코오롱티슈진(950160)은 98,900원으로 5.32% 상승했다. 리가켐바이오(141080)는 190,900원으로 2.86% 상승했으며, 펩트론(087010)은 286,500원으로 2.32% 상승했다.한편 시가총액 20위권 종목들은 리노공업(058470) ▲6.91%, 케어젠(214370) ▲1.59%, 파마리서치(214450) ▼2.69%, 메지온(140410) ▼0.33%, 원익IPS(240810) ▲4.46%, 로보티즈(108490) ▲3.21%, 디앤디파마텍(347850) 보합, 클래시스(214150) ▼1.69%, 이오테크닉스(039030) ▲2.32%, 보로노이(310210) ▼2.09% 등의 성적을 기록하고 있다.시가총액 상위 종목들은 대체로 상승세를 보이고 있으며, 특히 코오롱티슈진이 5.32%로 가장 큰 상승폭을 기록 중이다. 거래량이 많은 종목 중에서는 리노공업과 HLB가 각각 6.91%, 4.60% 상승하며 주목받고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자