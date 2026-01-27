트럼프 ‘관세 날벼락’에도 ‘5000피’ 탈환…하이닉스 4% 급등

삼성전자 1%대 올라…현대차 상승 전환
국내 증시가 도널드 트럼프 미국 대통령의 ‘관세 쇼크’에도 반등해 재차 ‘5000피’ 고지를 탈환했다. 현대차와 기아 등 그간 급등했던 자동차주들이 하락하며 장 초반 낙폭을 키웠지만, SK하이닉스가 4%대 급등하며 지수를 끌어올렸다.
27일 한국거래소에 따르면 코스피는 이날 오전 10시 45분 전 거래일 대비 53.44포인트(1.08%) 오른 5003.13에 거래되고 있다.
코스피는 이날 16.70포인트(0.34%) 내린 4932.89로 개장한 뒤 한때 4890.72까지 밀리며 4900선마저 내줬다. 그러나 점차 낙폭을 줄여 상승 전환했다.
지수의 반등을 이끈 건 삼성전자와 SK하이닉스였다. 삼성전자는 1.05% 하락한 15만 500원에 거래를 시작해 2% 가까이 하락했으나 현재 1%대 상승하고 있다. SK하이닉스는 장 초반 소폭 하락했다 4%대까지 상승폭을 키웠다.
장 초반 4%대 급락하던 현대차와 기아 등 자동차주도 낙폭을 줄여 현대차는 0.8% 상승 전환했다.
전날 ‘천스닥’ 고지에 오른 코스닥은 7.78포인트(0.73%) 오른 1072.19에 거래되고 있다. ‘코스닥 대장주’ 알티오젠은 지난 이틀간 9% 넘게 오른 데 이어 이날은 보합세를 보이고 있다.
‘트럼프발 쇼크’로 원화는 하락 출발했다. 서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 전장보다 9.4원 오른 1450.0원으로 장을 시작했다.
김소라 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
코스피가 초반 하락 후 상승 전환한 주요 동력은?