[서울데이터랩]한전산업 24.12% 폭등…실시간 상승률 1위

27일 오전 9시 10분 한전산업(130660)이 등락률 +24.12%로 상승률 1위를 차지했다. 한전산업은 개장 직후 5분간 213만 5059주가 거래되었으며 주가는 전 거래일 대비 2960원 오른 1만 5230원이다.한편 한전산업의 PER은 -185.73으로 나타나며, 이는 시장에서 이익 창출에 어려움을 겪고 있을 가능성을 시사한다. ROE는 10.59%로 기업의 수익성은 양호하다고 평가할 수 있다.이어 상승률 2위 윌비스(008600)는 현재가 400원으로 주가가 19.76% 급등하고 있다. 상승률 3위 우진(105840)은 현재 2만 7450원으로 14.14% 급등하며 주목받고 있다. 상승률 4위 STX그린로지스(465770)는 11.45% 상승하며 6910원에 거래되고 있다. 상승률 5위 한화투자증권(003530)은 11.19%의 상승세를 타고 6260원에 거래되고 있다.6위 한전기술(052690)은 현재가 14만 8500원으로 10.74% 상승 중이다. 7위 HS효성첨단소재(298050)는 현재가 24만 6500원으로 8.11% 상승 중이다. 8위 티엠씨(217590)는 현재가 1만 5860원으로 7.38% 상승 중이다. 9위 에이프로젠(007460)은 현재가 712원으로 6.59% 상승 중이다. 10위 한전KPS(051600)는 현재가 6만 700원으로 6.49% 상승 중이다.이밖에도 SK텔레콤(017670) ▲5.50%, KIWOOM 코스닥150선물레버리지(291630) ▲5.40%, 삼양바이오팜(0120G0) ▲5.05%, 한신기계(011700) ▲4.95% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자