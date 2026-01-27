[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

이미지 확대

오늘(1월 27일) 오전 9시에 개장한 국내 증시에서 현대차(005380)가 개장 5분 만에 17.43%의 검색비율을 기록하며 많은 투자자들의 관심을 받고 있다. 현대차의 현재가는 475,500원으로 전 거래일 대비 3.45% 하락하고 있다. 거래량은 329,026주를 기록했다.이어 삼성전자(005930)가 검색비율 2위를 기록하며 1.25%의 하락세를 기록하고 있다. 검색비율 3위의 에코프로(086520)는 1.46% 하락하며 출발하고 있다. 검색비율 4위 SK하이닉스(000660)는 개장 초반에 0.14%의 하락세를 보이고 있다. 검색비율 5위 두산에너빌리티(034020)는 3.27% 상승하며 활기를 띠고 있다.6위 휴림로봇(090710)은 등락률 3.98%로 상승세를 보이고 있다. 7위 알테오젠(196170)은 1.72%의 등락률로 주가가 소폭 상승 중이다. 8위 한화오션(042660)은 0.14% 상승하며 큰 움직임을 보이지 않고 있다. 9위 에이비엘바이오(298380)는 0.83% 상승하며 순조롭게 출발하고 있다. 10위 NAVER(035420)는 0.73%의 상승세를 보이고 있다.이 밖에도 우리기술(032820) ▲8.85%, HLB(028300) ▲2.69%, 뉴로메카(348340) 보합, 현대무벡스(319400) ▲0.63%, 에코프로비엠(247540) ▲0.24%, 삼성SDI(006400) ▼2.97%, 레인보우로보틱스(277810) ▼2.50%, 카카오페이(377300) ▼2.26%, POSCO홀딩스(005490) ▼1.78%, 기아(000270) ▼5.09% 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자