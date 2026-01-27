메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

[서울데이터랩]빅테크 TOP7, 기술주 상승세 유지

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
정연호 기자
정연호 기자
수정 2026-01-27 08:51
입력 2026-01-27 08:51
이미지 확대


26일(현지시간) 뉴욕 증시에서 Magnificent 7(빅테크 TOP7) 종목은 대체로 상승세를 보였다. 주요 기술주 중 일부는 강한 오름세를 기록하며 투자자들의 관심을 끌었다.

애플(AAPL)은 2.97% 상승하여 255.41 달러로 장을 마감했다. 메타(META) 또한 2.06% 상승하여 672.36 달러에 거래되었다. 알파벳 Class A(GOOGL)는 1.63% 상승하여 333.26 달러를 기록했다.

엔비디아(NVDA)는 0.64% 하락하여 186.47 달러를 기록하며 보합세를 유지했다. 아마존닷컴(AMZN)은 0.31% 하락하여 238.42 달러에 거래되었고, 알파벳 Class C(GOOG)는 1.57% 상승하며 333.59 달러를 기록했다. 마이크로소프트(MSFT)는 0.93% 상승하여 470.28 달러에 마감했다.

이미지 확대




금일 가장 많이 거래된 종목은 엔비디아로, 거래량은 122,036,876주, 거래대금은 228억 달러로 약 32조 9,558억원에 이르렀다. 애플의 거래대금은 133억 달러로 약 19조 2,436억원, 마이크로소프트는 127억 달러로 약 18조 3,223억원에 달했다. 엔비디아의 시가총액 대비 거래대금 비중은 5.03%를 기록했다.

정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
빅테크 TOP7 종목의 전체적인 주가 움직임은?
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기