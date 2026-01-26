[서울데이터랩]삼성전자, 현대차, 휴림로봇…마감 직후 인기 검색 종목 20選

이미지 확대

삼성전자(005930)가 1월 26일 장 마감 5분 만에 7.02%의 검색비율을 기록해 많은 투자자들의 관심을 받고 있다. 삼성전자의 현재가는 152,100원으로 전 거래일 대비 보합 마감했다. 거래량은 20,279,647주를 기록했다.이어 검색비율 2위의 현대차(005380)는 등락률 -3.43%로 하락 마감했다. 검색비율 3위의 휴림로봇(090710)은 등락률 -3.01%로 하락 마감했다. 검색비율 4위 에코프로(086520)는 등락률 22.95%의 폭등세로 거래를 마쳤다. 검색비율 5위 SK하이닉스(000660)는 등락률 -4.04%로 하락했다.6위 레인보우로보틱스(277810)는 등락률 25.97%로 폭등했다. 7위 NAVER(035420)는 2.44% 상승 마감했다. 8위 에코프로비엠(247540)은 19.91% 급등했다. 9위 우리기술(032820)은 19.46% 급등세를 보였다. 10위 현대무벡스(319400)는 -5.96%로 하락 마감했다.이 밖에도 삼성SDI(006400) ▲3.75%, 알테오젠(196170) ▲4.77%, 두산에너빌리티(034020) ▼1.61%, 뉴로메카(348340) ▼16.19%, HLB(028300) ▲10.12%, 에이비엘바이오(298380) ▲21.72%, 다날(064260) ▲10.11%, 카카오페이(377300) ▲4.57%, 한화오션(042660) ▼0.36%, 메지온(140410) ▲29.55% 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자