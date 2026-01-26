[서울데이터랩]금일 코스닥 거래량 1위 휴림로봇 거래대금 1772억 돌파

이미지 확대

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

코스닥 거래량 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보인다.26일 한국거래소에 따르면, 휴림로봇(090710)이 1억 1943만 5717주 이상 거래되며 코스닥 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지하고 있다. 현재 주가는 1만 5690원으로, 시가총액의 9.45%에 해당하는 1772억 7800만원의 거래대금을 기록하며 2.68%의 상승률을 보여주고 있다. PER은 581.11, ROE는 -5.59로 나타났다. 다날(064260)은 7495만 8756주의 거래량으로 2위에 올랐으며, 현재 주가는 1만 180원이다. 시가총액의 9.73%에 해당하는 744억 6220만원의 거래대금과 함께 14.38%의 급등세를 보이고 있다. PER은 -16.03, ROE는 2.46으로 발표되었다.휴림에이텍(078590)은 현재 주가 1177원으로 3.92% 하락하며 거래량 6799만 2937주를 기록하고 있다. 우리기술(032820)은 12.13% 상승한 7950원으로, 거래량은 2857만 1557주이다. 이브이첨단소재(131400)는 2095원으로 14.04% 상승하며, 거래량은 2254만 5864주에 달한다. 미투온(201490)은 10.21% 상승한 4640원으로, 거래량은 1419만 4492주이다. 현대무벡스(319400)는 1.19% 하락한 3만 3150원으로 거래량 1335만 2941주를 기록하고 있다. 더즌(462860)은 10.83% 상승한 5170원으로, 거래량은 1326만 5757주이다. 유일에너테크(340930)는 2.60% 하락한 1499원으로, 1118만 8204주의 거래량을 보이고 있다. 모베이스전자(012860)는 4.46% 상승한 4220원으로, 거래량은 1079만 4010주이다.한편 거래량 상위 20위권 종목들은 이랜시스(264850) ▲8.93%, 해성옵틱스(076610) ▼3.91%, 쎄노텍(222420) ▲29.94%, 하이드로리튬(101670) ▲4.53%, 에코프로(086520) ▲18.13%, 씨아이에스(222080) ▲16.12%, 협진(138360) ▼11.66%, 센서뷰(321370) ▲5.99%, 메가터치(446540) ▲12.91%, 재영솔루텍(049630) ▲2.57% 등의 성적을 기록하고 있다.주목할 만한 종목으로는 쎄노텍과 에코프로가 있다. 쎄노텍은 29.94%의 상한가를 기록하며 거래량 994만 8483주, 거래대금 13억 7400만원으로 시가총액 대비 2.10%의 거래대금 비율을 기록했다. 에코프로는 18.13% 상승하며 거래량 923만 2735주, 거래대금 1107억 9390만원으로, 시가총액 대비 6.52%의 거래대금 비율을 나타냈다. 하락률이 높은 종목으로는 협진과 유일에너테크가 있으며, 협진은 11.66% 하락하며 거래량 900만 4443주, 거래대금 25억 10만원을 기록했다. 유일에너테크는 2.60% 하락하며 거래량 1118만 8204주, 거래대금 17억 1630만원을 보이고 있다.전체적으로 코스닥 시장은 전반적인 상승세를 보이며, 거래량이 많은 종목들 사이에서 치열한 매수·매도 공방이 펼쳐지고 있다. 특히 급등 종목들이 다수 포진하며 투자자들의 관심이 집중되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자