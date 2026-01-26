[서울데이터랩]고려아연 11.90% 급등 주목

이미지 확대

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

코스피 시가총액 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보였다.26일 오후 12시 20분 한국거래소에 따르면, 시가총액 1위 삼성전자(005930)는 현재가 15만 2900원으로 전 거래일 대비 0.53% 상승하며 견조한 모습을 보이고 있다. 시가총액은 905조 1126억원으로, 외국인비율은 51.89%에 달하며, PER 31.75배, ROE 9.03%로 수급과 재무 지표 모두에서 안정적인 모습을 보인다. 반도체 대장주인 SK하이닉스(000660) 역시 74만 7000원으로 2.61% 하락하며 거래량 182만 8620주를 기록 중이다. 시가총액은 543조 8178억원으로 외국인비율 53.56%, PER 15.23배, ROE 31.06%로 나타난다.시가총액 3위부터 10위까지의 종목들은 혼조세를 보이고 있다. 현대차(005380)는 1.57% 하락, LG에너지솔루션(373220)는 0.73% 상승하고 있다. 삼성전자우(005935)는 1.08% 하락, 삼성바이오로직스(207940)는 0.22% 상승, 한화에어로스페이스(012450)는 1.91% 상승했다. HD현대중공업(329180)는 2.87% 하락, 기아(000270)는 2.33% 하락, 두산에너빌리티(034020)는 1.18% 하락 중이다.한편 시가총액 20위권 종목들은 SK스퀘어(402340) ▼0.22%, KB금융(105560) ▲1.25%, 삼성물산(028260) ▼1.47%, 셀트리온(068270) ▲0.47%, 한화오션(042660) ▼0.64%, NAVER(035420) ▲1.69%, 현대모비스(012330) ▲1.75%, 신한지주(055550) ▼0.48%, 한국전력(015760) ▼0.49%, 고려아연(010130) ▲11.90% 등의 성적을 기록하고 있다.코스피 주요 종목들은 현재 엇갈린 등락을 보이며, 일부 종목은 재정적으로 안정적인 모습을 보이는 반면, 다른 종목들은 하락세를 보이고 있다. 특히, 고려아연은 11.90%의 급등세를 기록하며 눈에 띄고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자