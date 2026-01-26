[서울데이터랩]금일 코스피 거래량 1위 삼성전자 거래대금 무려 18조 돌파

이미지 확대

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

코스피 거래량 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보인다. 26일 한국거래소에 따르면, 삼성전자(005930)이 1,232만주 이상 거래되며 코스피 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지하고 있다. 현재 주가는 152,700원으로, 시가총액 대비 거래대금 비율은 약 20.97%에 달하며 보합세에 머무르고 있다. PER은 31.71, ROE는 9.03으로 수급과 재무 지표에서 안정적인 모습을 보인다. 한편, 와이투솔루션(011690)가 거래량 1,095만주를 기록하며 24.52% 폭등하고 있다. 현재 주가는 5,230원이며, 시가총액 대비 거래대금 비율이 약 2917.92%로 나타나 시장의 주목을 받고 있다. PER과 ROE는 각각 -41.84, 6.25로 나타난다.한화갤러리아(452260)는 거래량 964만주, 현재가 1,861원, 등락률 -3.72%를 보이고 있다. 이어서 한화생명(088350)는 3,585원, +4.22%, 카카오페이(377300)는 71,500원, +5.46%, 한화투자증권(003530)는 5,530원, +1.65%, 국보(001140)는 52원, -38.82%, SK증권(001510)는 724원, 보합세, 미래에셋증권(006800)는 33,200원, -4.60%, 한온시스템(018880)는 3,305원, -2.51%를 기록하고 있다.한편 거래량 상위 20위권 종목들은 제이알글로벌리츠(348950) ▼15.81%, 대우건설(047040) ▼6.00%, 두산에너빌리티(034020) ▼1.18%, KEC(092220) ▲7.86%, TIME K바이오액티브(463050) ▲5.75%, 삼성E＆A(028050) ▲8.33%, 화천기계(010660) ▲2.53%, 한농화성(011500) ▲4.49%, 윌비스(008600) ▲29.96%, 두산로보틱스(454910) ▲6.13% 등의 성적을 기록하고 있다.주목할 만한 종목으로는 와이투솔루션과 두산로보틱스가 있다. 와이투솔루션는 대규모 거래대금과 거래량에 힘입어 크게 상승하며 시장의 주목을 받고 있다. 반면, 국보와 SK증권는 각각 -38.82%와 -4.60%의 하락세를 기록하며 투자자들의 주의를 끌고 있다.전반적으로 코스피 시장은 엇갈린 흐름을 보이고 있으며, 거래대금이 시가총액 대비 큰 비율을 차지하는 종목들이 다수 나타나며 투자자들의 이목을 끌고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자