[서울데이터랩]비엘팜텍 29.97% 상한가…실시간 상승률 1위

26일 오전 9시 15분 비엘팜텍(065170)이 등락률 +29.97%로 상승률 1위를 차지했다. 비엘팜텍은 개장 직후 5분간 29만 7501주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 291원 오른 1262원이다.한편 비엘팜텍의 PER은 -5.58로 시장에서 과소평가되고 있을 가능성을 시사하며, ROE는 -20.50%로 수익성 개선이 필요하다.이어 상승률 2위 지니틱스(303030)는 현재가 839원으로 주가가 29.88% 상한가를 기록하고 있다. 상승률 3위 아이티아이즈(372800)는 현재 7180원으로 29.84% 상한가를 기록하며 강세를 보인다. 상승률 4위 유디엠텍(389680)은 27.27% 상승하며 924원에 거래되고 있다. 상승률 5위 삼미금속(012210)은 21.64%의 상승세를 타고 1만 1130원에 거래되고 있다.6위 아이톡시(052770)는 현재가 972원으로 20.00% 상승 중이다. 7위 쎄노텍(222420)은 현재가 1238원으로 17.68% 상승 중이다. 8위 씨아이에스(222080)는 현재가 1만 640원으로 16.67% 상승 중이다. 9위 리브스메드(491000)는 현재가 7만 500원으로 13.34% 상승 중이다. 10위 픽셀플러스(087600)는 현재가 7950원으로 12.93% 상승 중이다.이밖에도 HLB제약(047920) ▲12.69%, 이브이첨단소재(131400) ▲12.14%, 나노신소재(121600) ▲11.52%, 젬백스(082270) ▲11.39%, 헥토파이낸셜(234340) ▲11.28%, 제이에스링크(127120) ▲11.21%, 레이크머티리얼즈(281740) ▲10.84%, 우리기술(032820) ▲10.44%, 그래피(318060) ▲9.52%, 레몬(294140) ▲9.51% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자