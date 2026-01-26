[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

이미지 확대

이미지 확대

오늘(1월 26일) 오전 9시에 개장한 국내 증시에서 삼성전자(005930)가 개장 5분 만에 12.10%의 검색비율을 기록하며 많은 투자자들의 관심을 받고 있다.삼성전자의 현재가는 155,500원으로 전 거래일 대비 2.24% 상승하며 순조롭게 출발하고 있다. 거래량은 1,670,653주를 기록했다.이어 현대차(005380)가 검색비율 2위를 기록하며 1.57%의 하락세를 보이고 있다. 검색비율 3위의 휴림로봇(090710)은 14.92% 하락하며 급락 중이다. 검색비율 4위 SK하이닉스(000660)는 개장 초반부터 2.61%의 하락률을 보이고 있다. 검색비율 5위 카카오페이(377300)는 15.78%의 급등세를 기록하고 있다.6위 HLB(028300)는 등락률 7.50%로 상승세를 보이고 있다. 7위 NAVER(035420)는 3.01%의 등락률로 주가가 상승 중이다. 8위 삼성SDI(006400)는 3.75% 상승하며 강세를 보이고 있다. 9위 두산에너빌리티(034020)는 0.54% 상승하며 출발하고 있다. 10위 알테오젠(196170)은 등락률 1.81%로 상승세를 보이고 있다.이 밖에도 에코프로(086520) ▲3.78%, 한화오션(042660) ▲0.43%, 카카오(035720) ▲1.64%, 현대무벡스(319400) ▼8.64%, 씨아이에스(222080) ▲15.57%, POSCO홀딩스(005490) ▲0.27%, 뉴로메카(348340) ▼20.30%, 에코프로비엠(247540) ▲4.99%, 다날(064260) ▲12.13%, LG씨엔에스(064400) ▲0.68% 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자