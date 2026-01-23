[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

이미지 확대

삼성전자(005930)가 1월 23일 장 마감 5분 만에 9.71%의 검색비율을 기록해 많은 투자자들의 관심을 받고 있다.삼성전자의 현재가는 152,100원으로 전 거래일 대비 0.13% 하락하며 보합세로 마감했다. 거래량은 25,184,225주를 기록했다.이어 검색비율 2위의 휴림로봇(090710)은 등락률 -28.93%로 하락 마감했다. 검색비율 3위의 현대차(005380)는 -3.59% 하락했다. 검색비율 4위 현대무벡스(319400)는 하락률 27.62%의 큰 낙폭으로 하락했다. 검색비율 5위 카카오페이(377300)는 29.89% 상승하며 상한가로 마감했다.6위 삼성SDI(006400)는 등락률 -2.99%로 하락을 기록했다. 7위 NAVER(035420)는 8.35%의 등락률로 주가가 상승했다. 8위 SK하이닉스(000660)는 1.59% 상승 마감했다. 9위 두산에너빌리티(034020)는 3.67% 상승했다. 10위 알테오젠(196170)은 4.73% 상승했다.이 밖에도 한국전력(015760) ▼7.27%, 삼성전기(009150) ▼3.89%, 카카오(035720) ▲4.45%, HLB(028300) ▲7.71%, 레인보우로보틱스(277810) ▲7.58%, 우리기술(032820) ▼15.49%, 에이비엘바이오(298380) ▲10.24%, 미래에셋증권(006800) ▲16.58%, 한화오션(042660) ▲1.89%, POSCO홀딩스(005490) ▲2.36% 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자