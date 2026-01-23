[서울데이터랩]금일 코스피 거래량 1위 한화갤러리아 거래대금 831억 돌파

이미지 확대

코스피 거래량 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보인다. 23일 한국거래소에 따르면, 한화갤러리아(452260)가 4천만주 이상 거래되며 코스피 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지한다. 현재 주가는 2,075원이며, 시가총액은 4,023백만원으로, 거래대금은 시가총액의 약 20.68%에 달한다. PER은 -11.53, ROE는 -2.31로, 수급 측면에서는 큰 변동성을 보인다. 미래에셋증권(006800)은 3만5,200원으로 17.92% 급등하며, 거래량 1천5백만주 이상을 기록한다. 거래대금은 5,189억원으로, 시가총액 대비 2.6%의 비율을 보인다. PER 20.20, ROE 7.94로 재무 지표는 양호하다.대우건설(047040)은 5,160원으로 3.82% 상승하며, 거래량 1천4백만주 이상을 기록한다. 화천기계(010660)는 10.52% 상승하며, 거래량 1천2백만주 이상을 기록하고 있다. 삼성전자(005930)도 1.64% 상승하며 1천2백만주 이상 거래되고 있다. 웰바이오텍(010600)은 보합세를 보이며 1천만주 이상 거래되고, 보락(002760)은 6.10% 상승하며 1천만주 이상 거래된다. 한화투자증권(003530)은 12.02% 상승, SK증권(001510)은 6.11% 상승하며 각각 1천만주 가까이 거래되고 있다. 카카오페이(377300)는 23.95% 급등하며 8백만주 이상 거래되고 있다.한편 거래량 상위 20위권 종목들은 국보(001140) ▲70.97%, 형지엘리트(093240) ▼1.62%, 한온시스템(018880) ▲0.59%, 한화생명(088350) ▲9.05%, 한국전력(015760) ▼7.73%, 카카오(035720) ▲3.77%, LG씨엔에스(064400) ▲7.06%, 두산에너빌리티(034020) ▲2.89%, 금호전기(001210) ▼7.73%, 현대건설(000720) ▲4.33% 등의 성적을 기록한다.주목할 만한 종목으로는 급등한 카카오페이와 미래에셋증권이 있다. 카카오페이는 거래대금이 시가총액 87,439백만원의 약 59.88%에 달하며, 급등세를 보인다. 미래에셋증권은 시가총액 대비 거래대금 비율이 2.6%로, 활발한 매수세가 나타난다. 반면, 형지엘리트와 한국전력은 각각 ▼1.62%, ▼7.73%로 하락하며, 거래대금은 상대적으로 낮은 편이다.전체적으로 시장은 혼조세를 보이며, 일부 종목에서는 강한 매수세가 관찰된다. 특히 거래대금이 시가총액의 큰 비중을 차지하는 종목들은 투자자들의 큰 관심을 받고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자