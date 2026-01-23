[서울데이터랩]빅테크 TOP7 주식 상승세; 테슬라 거래 활발

이미지 확대

22일(현지시간) 뉴욕 증시에서 Magnificent 7(빅테크 TOP7) 종목은 대체로 상승세를 보였다. 엔비디아(NVDA)와 애플(AAPL), 마이크로소프트(MSFT) 등은 각각 소폭 상승하며 긍정적인 흐름을 이어갔다.엔비디아는 0.78% 상승하며 184.75 달러로 거래를 마쳤다. 애플은 0.22% 상승하여 248.20 달러로 마감했다. 마이크로소프트는 1.55%의 상승률을 기록하며 450.98 달러에 거래됐다.아마존닷컴은 1.26% 상승하며 234.23 달러에 거래됐다. 알파벳 Class A(GOOGL)는 0.66% 상승하며 330.56 달러로 마감했다. 알파벳 Class C(GOOG) 역시 0.72% 상승하여 330.76 달러를 기록했다. 반면 브로드컴(AVGO)은 1.07% 하락하며 325.28 달러에 거래를 마쳤다.금일 가장 많이 거래된 종목은 테슬라로, 거래량은 64,386,228주에 달했고, 거래대금은 284억 달러로, 약 41조 6,688억원에 이르렀다. 엔비디아와 메타는 각각 227억 달러, 약 33조 2,803억원 및 124억 달러, 약 18조 2,178억원의 거래대금을 기록했다. 테슬라의 시가총액 대비 거래대금 비중은 19.03%에 달했다.정연호 기자