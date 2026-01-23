[서울데이터랩]비엘팜텍 29.99% 상한가…실시간 상승률 1위

이미지 확대

23일 오전 9시 15분 비엘팜텍(065170)이 등락률 +29.99%로 상한가를 기록하며 상승률 1위를 차지했다. 비엘팜텍은 개장 직후 5분간 299만 2386주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 224원 오른 971원이다.한편 비엘팜텍의 PER은 -4.30으로 상대적으로 고평가를 받고 있을 가능성을 시사하며, ROE는 -20.50%로 수익성이 낮다고 볼 수 있다.이어 상승률 2위 휴림에이텍(078590)은 현재가 1498원으로 주가가 29.92% 상승하고 있다. 상승률 3위 슈프리마에이치큐(094840)는 현재 8640원으로 29.92% 상승하며 활발한 거래를 보이고 있다. 상승률 4위 슈프리마(236200)는 29.90% 상승하며 4만 6050원에 거래되고 있다. 상승률 5위 인트로메딕(150840)은 26.47%의 상승세를 타고 215원에 거래되고 있다.6위 에스에너지(095910)는 현재가 1343원으로 26.34% 상승 중이다. 7위 유일에너테크(340930)는 현재가 1622원으로 25.54% 상승 중이다. 8위 베노티앤알(206400)은 현재가 2377원으로 21.15% 상승 중이다. 9위 휴림로봇(090710)은 현재가 2만 5500원으로 18.60% 상승 중이다. 10위 앱클론(174900)은 현재가 6만 3900원으로 16.82% 상승 중이다.이밖에도 하이드로리튬(101670) ▲15.76%, 한국첨단소재(062970) ▲14.46%, 리튬포어스(073570) ▲12.93%, 아크릴(0007C0) ▲12.35% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자