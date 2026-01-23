[서울데이터랩]미국 증시 지수 종합

이미지 확대

22일(현지시간) 미국 주요 증시는 다우존스, 나스닥 종합, S＆P 500 지수가 모두 오름세를 보이며 마감했다. 다우존스는 306.78포인트(0.63%) 올랐고, 나스닥 종합은 211.20포인트(0.91%) 상승했다. S＆P 500도 37.73포인트(0.55%) 오른 채 거래를 마쳤다.다우존스 지수는 뉴욕 거래소(NYSE)에서 49,384.01로 마감했다. 하루 거래량은 451,116천주로 집계되었으며, 시작가는 49,201.81, 최고가는 49,607.29, 최저가는 49,201.81을 기록했다. 나스닥 종합 지수는 나스닥 증권거래소(NASDAQ)에서 거래되었으며, 23,436.02로 마감했다. 하루 거래량은 1,569,558천주로 기록되었고, 시작가는 23,440.71, 최고가는 23,503.16, 최저가는 23,335.15였다. S＆P 500 지수는 뉴욕 거래소에서 6,913.35로 마감했고, 하루 거래량은 3,282,116천주였다. 시작가는 6,914.44, 최고가는 6,934.75, 최저가는 6,893.62였다.반면, 다우운송 지수, 나스닥 100 지수, 필라델피아 반도체 지수도 상승세를 보였다. 다우운송 지수는 18,457.17로, 44.37포인트(0.24%) 올랐다. 나스닥 100 지수는 25,518.35로, 191.77포인트(0.76%) 상승했다. 필라델피아 반도체 지수는 8,055.17로, 13.10포인트(0.16%) 올랐다.한편, VIX 지수는 15.68로 마감하며 1.22포인트 하락(-7.22%)했다. VIX 지수는 20 미만을 기록하며, 상대적으로 안정적인 시장 상황을 시사했다.정연호 기자