[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

오늘(1월 23일) 오전 9시에 개장한 국내 증시에서 삼성전자(005930)가 개장 5분 만에 10.47%의 검색비율을 기록하며 많은 투자자들의 관심을 받고 있다. 삼성전자의 현재가는 153,700원으로 전 거래일 대비 0.92% 상승하며 보합권에 머물고 있다. 거래량은 1,670,765주를 기록했다.이어 현대차(005380)가 검색비율 2위를 기록하며 0.19%의 등락률을 보이고 있다. 검색비율 3위의 삼성SDI(006400)는 1.56% 상승하며 순조롭게 출발하는 모습이다. 검색비율 4위 SK하이닉스(000660)는 개장 초반부터 0.53%의 하락률을 기록 중이다. 검색비율 5위 알테오젠(196170)은 2.16% 상승하며 강세를 보이고 있다.6위 휴림로봇(090710)은 등락률 3.49%로 상승세를 보이고 있다. 7위 두산에너빌리티(034020)는 1.22%의 등락률로 주가가 소폭 상승 중이다. 8위 에코프로(086520)는 1.14%의 상승세를 보이고 있다. 9위 POSCO홀딩스(005490)는 7.65% 상승하며 강한 시작을 보이고 있다. 10위 NAVER(035420)는 상승률 0.71%를 기록 중이다.이 밖에도 한화오션(042660) ▲3.12%, LG에너지솔루션(373220) ▲1.08%, 현대무벡스(319400) ▲1.29%, 한국전력(015760) ▼3.64%, 에코프로비엠(247540) ▼0.12%, 우리기술(032820) ▼6.44%, 삼성중공업(010140) ▲2.33%, 한농화성(011500) ▲6.35%, 포스코퓨처엠(003670) ▼0.69%, 레이크머티리얼즈(281740) ▼3.56% 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자