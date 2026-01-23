“고점에 물린 나만 호구”… 개미 계좌 43%는 마이너스 ‘눈물’

불장 수혜 일부 기업·투자자에 집중

‘지금이라도 살까’ 포모현상도 확산

‘빚투’ 신용거래잔고 1조7956억 증가

이미지 확대

2026-01-23 2면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

“수익률 -10%, 저만 호구인가요?” “로봇주 고점에 물렸네요. 인생 망했어요.”22일 코스피 지수가 사상 처음 5000을 돌파했지만 각종 주식 커뮤니티에는 이런 성토 글이 쏟아졌다.적게는 몇백만원, 많게는 수십억원의 수익을 인증하는 개미들도 있지만 상당수는 기대만큼 수익률을 올리지 못했거나 오히려 손실을 봤다며 하소연하고 있다.이달 들어 코스피는 이날까지 17.52% (종가 기준) 올랐으나 개인투자자 비중이 높은 코스닥 지수는 같은 기간 4.85% 상승하는 데 그쳤다. 지난달 정부가 코스닥 시장 활성화 대책인 ‘코스닥 신뢰 및 혁신 제고 방안’을 내놨지만 ‘천스닥’(코스닥 지수 1000)까지는 아직 약 30포인트 남아 있다.‘불장’ 수혜가 일부 기업과 투자자에게만 집중되는 현상은 코스피가 연간 75.6% 상승해 세계 최고 수익률을 기록했던 지난해부터 심화했다. NH투자증권에 따르면 이 증권사 303만 1986개 고객 계좌 가운데 지난해 12월 30일 기준 손실을 보고 있는 계좌가 전체의 43.1%(130만 7239개)에 달했다.“지금이라도 들어가야 하나”라면서 이른바 ‘포모’(FOMO·소외 두려움)로 인해 여전히 주식 투자를 고민하는 이들도 적지 않다. 이날 온라인상에서는 ‘이 시점에서 주식 안 한 내가 바보’, ‘SK하이닉스 지금 사는 거 어때요?’ 등 주식 투자에 관한 고민 글이 잇따랐다.빚을 내서라도 상승장에 올라타려는 개미들까지 늘고 있다. 금융투자협회에 따르면 이른바 ‘빚투’ 지표인 신용거래융자 잔고는 지난해 말 27조 2865억원에서 전날 29조 821억원으로 6.58%(1조 7956억원) 늘었다.황인주 기자