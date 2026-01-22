반도체 다음은 조선·전력기기… “연말 5650~5800선 가능”

리서치센터장 10인의 올 증시 전망

이미지 확대

2026-01-23 2면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

코스피가 사상 처음으로 5000선을 돌파한 가운데 증권가에서는 연말 지수 상단을 두고 5800대까지도 가능하다는 전망이 나왔다. 인공지능(AI) 확산과 반도체 업황 개선으로 기업 실적이 빠르게 늘면서 증시의 기준선 자체가 한 단계 높아졌다는 평가다. 다만 미국 물가 흐름과 글로벌 정책 변수, 지정학적 불확실성은 변동성을 키울 수 있는 요인으로 지목됐다.●﻿상단 5200~5850 엇갈려22일 서울신문이 10개 주요 증권사(한국투자·삼성·키움·메리츠·NH투자·미래에셋·KB·신한투자·하나·대신증권) 리서치센터장을 인터뷰한 결과 연말 코스피 상단 전망치는 5200~5850선에 분포했다.가장 높은 상단은 5800대 중후반, 가장 낮은 상단은 5200선이었다.윤창용 신한투자증권 리서치센터장은 “지수 5000은 출발선에 가깝다”며 “기업 실적 전망이 더 좋아질 경우 연말에는 5800~5850선까지도 가능하다”고 말했다. 유종우 한국투자증권 리서치센터장도 “반도체 이익 사이클이 꺾이지 않는 한 코스피 상승 흐름은 이어질 것”이라며 연말 상단으로 5650선을 제시했다. “경제 환경이 크게 흔들리지 않는다면 추가 상승 여력은 남아 있다”는 의견도 있었다(김동원 KB증권 리서치센터장).반면 신중론도 적지 않았다. 이종형 키움증권 리서치센터장은 “미국 인플레이션 재확대와 AI 과열 논란, 메모리 가격 변동성은 변수로 남아 있다”고 말했다. 박희찬 미래에셋증권 리서치센터장은 “아직 고점이라고 보긴 이르지만 구조적 상승으로 단정하긴 어렵다”고 했다.●﻿AI 확산 속 업종 내 순환 주목향후 증시를 이끌 주도 업종으로는 반도체가 공통적으로 꼽혔다. 유 센터장은 “반도체 이익 사이클이 현재 시장 방향성을 좌우하는 핵심 변수”라고 말했고 윤 센터장도 “반도체 실적 개선 흐름이 당분간 이어질 가능성이 크다”고 했다.반도체를 중심으로 한 실적 흐름이 다른 산업으로 확산될 수 있다는 의견도 나왔다. 황승택 하나증권 리서치센터장은 “반도체를 중심으로 조선과 전력기기 등 실적 가시성이 높은 업종의 강세가 이어질 가능성이 크다”며 “AI 인프라 투자 확대는 전력기기와 조선 등 산업재 업종의 수주와 실적 개선으로 이어질 수 있다”고 말했다. 양지환 대신증권 리서치센터장은 “반도체와 자동차, 방산, 제약·바이오, 증권 등 실적이 뒷받침되는 업종도 함께 볼 필요가 있다”고 했고 윤 센터장은 “제도 개선과 주주환원 확대 흐름 속에서 금융과 지주 업종도 중장기적으로 주목할 만하다”고 말했다.●“추격 매수보단 선별”… 변수 관리 필요지수가 빠르게 오른 만큼 투자 전략에서는 속도 조절이 필요하다는 조언도 이어졌다. 조수홍 NH투자증권 리서치센터장은 “빠른 상승 이후 단기 조정은 있을 수 있다”며 “조정이 나타날 경우 매수 관점에서 대응하는 전략이 유효하다”고 말했다. 이 센터장은 “미국 물가 흐름과 글로벌 정책 변수가 향후 시장 변동성을 키울 수 있다”고 했고 박 센터장은 “반도체 가격 사이클을 지속적으로 점검할 필요가 있다”고 강조했다.김예슬·이승연 기자