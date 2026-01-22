[서울데이터랩]금일 코스피 거래량 1위 한온시스템 거래대금 무려 879억 돌파

이미지 확대

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

코스피 거래량 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보인다.22일 한국거래소에 따르면, 한온시스템(018880)이 25,157,869주가 거래되며 코스피 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지하고 있다. 현재 주가는 3,435원이며, 시가총액 35,252억원 대비 거래대금은 879억 5,800만원으로, 약 2.5%에 해당하는 거래대금이 이루어졌다. 이는 5.69%의 상승률을 보이며 활발한 매수세가 유입되었음을 시사한다. PER은 -8.38, ROE는 -13.90으로 재무 지표는 다소 부정적이다. 삼성전자(005930)는 18,215,595주가 거래되며 거래량 2위를 기록하고 있으며, 현재 주가는 155,600원으로 시가총액 9,210,957억원에 비해 거래대금이 2조 8,250억원에 달한다. 이는 시총의 약 0.31%에 해당하며, 4.08%의 상승세를 나타내고 있다. PER은 32.31, ROE는 9.03으로 안정적인 재무 상태를 보여준다.웰바이오텍(010600)은 현재 15,663,812주가 거래되며 거래량 3위를 기록 중이며, 주가는 15원으로 21.05%의 폭락세를 보이고 있다. KBI동양철관(008970)은 2,052원으로 8.92% 상승세를 보이며 11,259,026주의 거래량을 기록하고 있다. 형지엘리트(093240)는 1,532원으로 7.36% 상승하며 10,482,655주가 거래되었다. 화천기계(010660)는 5,450원으로 22.06% 상승하고, 10,043,649주의 거래량을 기록 중이다. 금호전기(001210)는 1,122원으로 5.85% 올랐으며, 거래량은 8,930,039주에 달한다. 한신기계(011700)는 4,495원으로 5.37% 하락하며 7,457,454주의 거래량을 보이고 있다. 대한전선(001440)은 28,950원으로 7.62% 상승하며 7,170,964주의 거래량을 기록 중이다. 한화갤러리아(452260)는 1,793원으로 2.55% 하락하며 6,687,488주가 거래되고 있다.한편 거래량 상위 20위권 종목들은 이수화학(005950) ▲13.45%, 두산에너빌리티(034020) ▲0.77%, 대우건설(047040) ▲2.94%, 현대차(005380) ▲0.36%, 삼성중공업(010140) ▼0.65%, 한국전력(015760) 보합, 삼성SDI(006400) ▲15.28%, 이수스페셜티케미컬(457190) ▲19.43%, 한국무브넥스(010100) ▼2.90%, 한농화성(011500) ▲29.83% 등의 성적을 기록하고 있다.주목할 만한 종목으로는 급등세를 보이는 화천기계와 ▲22.06% 상승한 한농화성이 있다. 화천기계는 거래대금이 시가총액의 4.5%에 달하며 투자자들의 주목을 끌고 있다. 반면 웰바이오텍과 ▼21.05% 하락한 한국무브넥스는 거래대금이 상대적으로 적어 하락세가 두드러진다.전체적으로 시장은 상위 종목들이 엇갈린 흐름을 보이는 가운데, 일부 종목에서는 강한 매수세가 포착되고 있다. PER과 ROE 지표를 통해 기업의 재무 상태를 확인할 필요가 있으며, 유입된 자금의 흐름과 관련한 투자자들의 움직임을 주의 깊게 살펴볼 필요가 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자