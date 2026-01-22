[서울데이터랩]금일 코스닥 거래량 1위 우리기술 거래대금 무려 469억원 돌파

이미지 확대

코스닥 거래량 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보인다.22일 한국거래소에 따르면, 우리기술(032820)이 5천 3백만주 이상의 거래량을 기록하며 코스닥 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지하고 있다. 현재가는 8,620원이며, 거래대금은 469억 6천만원으로 시가총액 대비 3.27%를 차지하고 있어 시장에서의 관심이 높음을 나타내고 있다. 슈어소프트테크(298830)는 3천 3백만주 이상이 거래되어 거래량 2위를 기록하고 있으며, 현재가는 10,800원이다. 거래대금은 327억 1천만원으로, 시가총액 대비 5.66%에 달한다. PER은 65.85, ROE는 12.40으로 재무 지표에서 안정적인 모습을 보인다.해성옵틱스(076610)는 2천 8백만주 이상이 거래되며 거래량 3위를 기록 중이다. 현재가는 1,889원으로 24.52%의 급등세를 보이고 있다. 로보로보(215100)는 13,310원으로 13.08% 상승했으며, 거래량은 2천 2백만주 이상이다. 협진(138360)은 3,360원으로 13.71% 상승했으며, 2천만주 이상이 거래되었다. 엔시트론(101400)은 29.84%의 상승률을 보이며 20,453,120주가 거래되고 있다. 중앙첨단소재(051980)는 25.93% 상승하며 18,677,849주의 거래량을 보이고 있다. 캠시스(050110)는 601원으로 1.96% 하락했으며, 유일에너테크(340930)와 하이드로리튬(101670)은 각각 29.98% 상승하며 상한가를 기록하고 있다.한편 거래량 상위 20위권 종목들은 모베이스전자(012860) ▼15.86%, 이브이첨단소재(131400) ▲29.91%, 이미지스(115610) ▼7.76%, 덕산하이메탈(077360) ▲5.70%, 모비스(250060) ▲5.08%, 나무기술(242040) ▼4.53%, 다원시스(068240) ▼8.90%, 나인테크(267320) ▲10.51%, 리튬포어스(073570) ▲23.87%, 티피씨글로벌(130740) ▲17.84% 등의 성적을 기록했다.상승률이 높은 종목 중 슈어소프트테크와 중앙첨단소재는 각각 26.91%와 25.93%의 폭등세를 보이며 많은 투자자들의 관심을 받고 있다. 슈어소프트테크의 경우 거래대금이 시가총액 대비 5% 이상을 차지하고 있어 자금 유입이 활발하다. 하락률이 높은 종목으로는 모베이스전자와 이미지스가 있으며, 각각 15.86%와 7.76%의 하락세를 기록하고 있다.전반적으로 코스닥 시장은 특정 종목들의 급등과 급락을 반복하며 변동성이 높은 장세를 보이고 있다. 종목별로 매수와 매도가 활발히 이뤄지며 투자자들의 신중한 판단이 요구된다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자