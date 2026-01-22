[서울데이터랩]현대모비스 5.33% 하락하며 시총 상위 종목 중 최대 낙폭 기록

이미지 확대

코스피 시가총액 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보였다.22일 오후 12시 20분 한국거래소에 따르면, 시가총액 1위 삼성전자(005930)는 현재가 155,500원으로 전 거래일 대비 4.01% 오르며 상승세를 보여준다. 시가총액은 920조 5037억원, 외국인비율은 51.92%에 이르고, PER 32.29배, ROE 9.03%로 안정적인 재무 지표를 나타내고 있다. SK하이닉스(000660)는 76만 2000원으로 2.97% 상승하며 거래량 218만 7910주를 기록하고 있다. 시가총액은 554조 7378억원이며, 외국인비율 53.55%, PER 15.54배, ROE 31.06%로 양호한 모습을 보인다.현대차(005380)는 +0.36%, LG에너지솔루션(373220)은 +5.45%, 삼성전자우(005935)는 +2.26%, 삼성바이오로직스(207940)는 ▼4.11%, 한화에어로스페이스(012450)는 ▼1.37%, 기아(000270)는 ▼2.09%, HD현대중공업(329180)은 ▼2.54%, SK스퀘어(402340)는 +7.09%를 각각 기록하고 있다.한편 시가총액 20위권 종목들은 두산에너빌리티(034020) +0.55%, 삼성물산(028260) +1.51%, KB금융(105560) ▼1.39%, 셀트리온(068270) +2.70%, 한국전력(015760) 0.00%, 한화오션(042660) ▼1.91%, 현대모비스(012330) ▼5.33%, 신한지주(055550) +1.11%, NAVER(035420) +3.46%, 삼성생명(032830) +4.06% 등의 성적을 기록하고 있다.시가총액 상위 종목들은 오늘 상승과 하락을 반복하며 혼조세를 보이고 있다. 특히 현대모비스와 삼성바이오로직스는 각각 ▼5.33%와 ▼4.11%의 하락세를 보이며 눈길을 끌고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자