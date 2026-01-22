[서울데이터랩]‘삼화전기’ 13.85% 급등…실시간 상승률 1위

이미지 확대

22일 오전 9시 10분 삼화전기(009470)가 등락률 +13.85%로 상승률 1위를 차지했다. 삼화전기는 개장 직후 5분간 37만 984주가 거래되었으며 주가는 전 거래일 대비 5450원 오른 4만 4800원이다.한편 삼화전기의 PER은 33.53으로 상대적으로 저평가를 받고 있을 가능성을 시사하며, ROE는 24.50%로 수익성이 높은 수준이다.이어 상승률 2위 두산(000150)은 현재가 91만 7000원으로 주가가 11.15% 급등하고 있다. 상승률 3위 현대글로비스(086280)는 현재 28만 5000원으로 8.78% 상승하며 긍정적인 모습을 보이고 있다. 상승률 4위 한국무브넥스(010100)는 8.43% 상승하며 7850원에 거래되고 있다. 상승률 5위 한국타이어앤테크놀로지(161390)는 8.41%의 상승세를 타고 7만 900원에 거래되고 있다.6위 현대제철(004020)은 현재가 3만 3900원으로 7.96% 상승 중이다. 7위 두산2우B(000157)는 현재가 45만 9500원으로 6.98% 상승 중이다. 8위 파미셀(005690)은 현재가 1만 3380원으로 6.70% 상승 중이다. 9위 두산우(000155)는 현재가 53만 2000원으로 6.61% 상승 중이다. 10위 삼양바이오팜(0120G0)은 현재가 8만 원으로 6.10% 상승 중이다.이밖에도 대한전선(001440) ▲5.95%, NH투자증권(005940) ▲5.78%, 한국단자(025540) ▲5.76%, 넥센타이어(002350) ▲5.73%, 현대차증권(001500) ▲5.72%, 현대차(005380) ▲5.65%, 이수스페셜티케미컬(457190) ▲5.57%, 삼성물산우B(02826K) ▲5.27%, 삼화콘덴서(001820) ▲5.26%, KIWOOM 200선물레버리지(253250) ▲4.81% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자