[서울데이터랩]5천피 돌파한 22일…개장 직후 인기 검색 종목 20選

이미지 확대

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

22일 오전 9시에 개장한 국내 증시에서 삼성전자(005930)가 개장 5분 만에 13.12%의 검색비율을 기록하며 많은 투자자들의 관심을 받고 있다. 삼성전자의 현재가는 154,500원으로 전 거래일 대비 3.34% 상승하며 순조롭게 출발하고 있다. 거래량은 1,800,801주를 기록했다.이어 현대차(005380)가 검색비율 2위를 기록하며 7.10%의 상승세를 보이고 있다. 검색비율 3위의 알테오젠(196170)은 2.68% 상승하며 순조롭게 출발하는 모습이다. 검색비율 4위 SK하이닉스(000660)는 개장 초반부터 3.92%의 상승률을 기록하고 있다. 검색비율 5위 두산에너빌리티(034020)는 3.18% 상승하며 활기를 띠고 있다.6위 휴림로봇(090710)은 등락률 0%로 보합세를 보이고 있다. 7위 우리기술(032820)은 12.53%의 급등세를 보이고 있다. 8위 삼성SDI(006400)는 1.85% 상승하며 주가가 오르는 중이다. 9위 한국전력(015760)은 0%의 등락률로 주가가 변동 없이 유지되고 있다. 10위 한화오션(042660)은 0.42% 상승하며 큰 움직임을 보이지 않고 있다.이 밖에도 뉴로메카(348340) ▲13.74%, 한미반도체(042700) ▲2.32%, 알테오젠 ▲2.68%, 기아(000270) ▲1.10%, NAVER(035420) ▲1.05%, 삼성중공업(010140) ▲0.33%, POSCO홀딩스(005490) ▲0.57%, 현대무벡스(319400) ▲0%, 큐렉소(060280) ▲0%, 현대글로비스(086280) ▲0% 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자