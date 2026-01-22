[서울데이터랩]미국 증시 지수 종합

이미지 확대

21일(현지시간), 미국 증시의 주요 지수들은 모두 상승세를 보였다. 다우존스, 나스닥 종합, S＆P 500 지수는 각각 1% 이상의 상승률을 기록하며 긍정적인 흐름을 나타냈다.다우존스 지수는 뉴욕 거래소(NYSE)에서 49,077.23포인트로 거래를 마쳤으며, 이는 전일 대비 588.64포인트(1.21%) 오른 수치다. 하루 거래량은 599,520천주로 집계되었다. 시작가는 48,546.03포인트였으며, 최고가는 49,295.03포인트, 최저가는 48,546.03포인트를 기록했다.나스닥 종합 지수는 나스닥 증권거래소(NASDAQ)에서 23,224.83포인트로 마감하며 전일 대비 270.50포인트(1.18%) 상승했다. 이 지수의 하루 거래량은 1,688,385천주였다. 시작가는 23,017.68포인트, 최고가는 23,383.24포인트, 최저가는 22,927.88포인트로 나타났다. S＆P 500 지수 역시 뉴욕 거래소에서 6,875.62포인트로 장을 마감하며 전일 대비 78.76포인트(1.16%) 상승했다. 하루 거래량은 3,798,051천주이며, 시작가는 6,810.71포인트, 최고가는 6,910.39포인트, 최저가는 6,804.96포인트로 기록되었다.한편, 다우운송, 나스닥 100, 필라델피아 반도체 지수도 상승세를 보였다. 다우운송 지수는 18,412.80포인트로 554.04포인트(3.10%) 올랐고, 나스닥 100 지수는 25,326.58포인트로 339.02포인트(1.36%) 상승했다. 필라델피아 반도체 지수는 8,042.07포인트로 247.88포인트(3.18%)의 상승폭을 기록했다.VIX 지수는 17.08포인트로, 전일보다 3.01포인트 하락하며 14.98% 감소했다. 이는 VIX 지수가 20 미만으로 떨어지면서 시장이 비교적 안정적이라는 신호를 보인 것으로 해석될 수 있다.정연호 기자