[서울데이터랩]금일 코스피 거래량 1위 한신기계 거래대금 1조 3,710억원 돌파

이미지 확대

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

코스피 거래량 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보인다.21일 한국거래소에 따르면, 한신기계(011700)가 2천6백만주 이상 거래되며 코스피 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지하고 있다. 현재 주가는 5,250원으로, 거래대금은 1,371억여원을 기록하고 있으며, 폭등하는 모습을 보이고 있다. 시가총액 대비 거래대금 비율이 80.54%에 달해 투자자들의 높은 관심을 받고 있다. 웰바이오텍(010600)은 2천3백만주 거래되며 거래량 2위를 기록했다. 하지만 주가는 17원으로 전 거래일 대비 폭락하였으며, 거래대금은 597백만원에 불과하다. KBI동양철관(008970)은 거래량 2천3백만주로 3위를 기록하며, 현재 주가 1,910원과 거래대금 484억9천만원을 기록, 보합권에 머무르고 있다.삼성전자(005930)는 현재 148,600원으로 2.34% 상승하며, 거래량 2천2백만주를 기록하고 있다. 한화갤러리아(452260)는 1,867원으로 6.88% 하락, 거래량은 1천94만8천주로 집계된다. 한국전력(015760)은 68,000원에 3.98% 상승, 모나리자(012690)는 2,440원에 10.41% 상승을 기록 중이다. 하이스틸(071090)은 3,990원으로 14.16% 상승, 국보(001140)는 99원으로 59.68% 급등세를 보이고 있다. 휴스틸(005010)은 4,190원에 4.36% 상승 중이다.한편 거래량 상위 20위권 종목들은 포스코DX(022100) ▲2.52%, 두산에너빌리티(034020) ▼3.57%, 현대차(005380) ▲9.39%, 금호전기(001210) ▼6.49%, 대우건설(047040) ▼5.38%, 한온시스템(018880) ▼1.08%, SK증권(001510) ▼4.41%, 삼성중공업(010140) ▼1.46%, 넥스틸(092790) ▲15.10%, 대한전선(001440) ▼3.40% 등의 성적을 기록하고 있다.특히 국보는 거래량 756만주에 거래대금 704백만원을 기록하며 59.68%의 급등세를 보이고 있다. 넥스틸 역시 15.10%의 상승률과 함께 498만주가 거래되고 있다. 반면 웰바이오텍과 한화갤러리아는 각각 거래대금 대비 시가총액 비율이 미미하며, 큰 폭의 하락세를 보이고 있다.코스피 시장은 이러한 종목들의 활발한 거래와 등락을 보이며 변동성을 나타내고 있다. 투자자들의 매수 매도세가 치열하게 맞물리며, 단기적으로 변동성이 클 것으로 예상된다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자