[서울데이터랩]웰바이오텍 114.29% 폭등…금일 증시 상승률 1위로 마감

20일 오후 15시 35분 웰바이오텍(010600)이 등락률 +114.29%로 상승률 1위로 마감했다. 웰바이오텍은 장 중 58,062,514주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 14원 오른 30원에 마감했다.한편 웰바이오텍의 PER은 0.18로 매우 저평가된 상태를 나타내고 있으며, ROE는 -72.93%로 수익성이 낮음을 시사하고 있다.이어 상승률 2위 한신기계(011700)는 주가가 29.92% 상한가를 기록하며 종가 4,255원에 상승 마감했다. 상승률 3위 삼양바이오팜(0120G0)의 주가는 89,500원으로 26.06% 폭등했다. 상승률 4위 티엠씨(217590)는 25.18% 상승하며 17,600원에 마감했다. 상승률 5위 종근당바이오(063160)는 18.74%의 급등세를 타고 종가 22,750원에 마감했다.6위 한국전력(015760)은 종가 65,400원으로 16.16% 상승 마감했다. 7위 우진(105840)은 종가 25,200원으로 13.26% 상승 마감했다. 8위 카카오페이(377300)는 종가 53,800원으로 12.08% 상승 마감했다. 9위 대우건설(047040)은 종가 5,020원으로 11.31% 상승 마감했다. 10위 스틱인베스트먼트(026890)는 종가 10,060원으로 10.19% 상승 마감했다.이밖에도 한전산업(130660) ▲10.00%, 두산로보틱스(454910) ▲9.66%, 퍼스텍(010820) ▲9.24%, 모나리자(012690) ▲9.14%, 한전기술(052690) ▲8.55%, 에코프로머티(450080) ▲8.47%, KBI동양철관(008970) ▲8.34%, 신영증권(001720) ▲7.87%, 조광피혁(004700) ▲7.78%, LS네트웍스(000680) ▲7.73% 등을 기록하며 금일 증시를 상승으로 마감했다.전문가는 “웰바이오텍의 급격한 주가 상승은 최근 바이오 산업 전반에 대한 투자자들의 관심과 기대감이 반영된 결과로 보인다”며 “PER과 ROE 지표를 고려할 때, 투자자들은 신중한 접근이 필요하다”고 말했다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자