[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

알테오젠(196170)가 1월 20일 장 마감 5분 만에 8.96%의 검색비율을 기록해 많은 투자자들의 관심을 받고 있다. 알테오젠의 현재가는 481,000원으로 전 거래일 대비 3.02% 하락하며 거래를 마쳤다. 거래량은 1,543,700주를 기록했다.이어 검색비율 2위의 삼성전자(005930)는 등락률 -2.75%로 하락 마감했다. 검색비율 3위의 한국전력(015760)은 16.16% 급등 마감했다. 검색비율 4위 현대차(005380)는 0.21% 하락으로 보합세를 기록했다. 검색비율 5위 두산에너빌리티(034020)는 0.10% 하락하며 보합세로 마감했다.6위 SK하이닉스(000660)는 등락률 -2.75%로 하락을 기록했다. 7위 우리기술(032820)은 29.97%의 상한가로 거래를 마쳤다. 8위 대한전선(001440)은 7.50%의 상승세로 장을 마감했다. 9위 삼성SDI(006400)는 3.82% 상승 마감했다. 10위 유진로봇(056080)은 4.41% 하락했다.이 밖에도 POSCO홀딩스(005490) ▲2.88%, 현대무벡스(319400) ▲11.44%, NAVER(035420) ▲2.52%, 고영(098460) ▼0.33%, 카카오페이(377300) ▲12.08%, 두산로보틱스(454910) ▲9.66%, 휴림로봇(090710) 보합, 에코프로(086520) ▲3.47%, 카카오(035720) ▲4.24%, 삼성중공업(010140) ▼3.14% 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자