[서울데이터랩]1월 20일 암호화폐 시총 상위종목 동향

글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 주요 가상자산들이 전반적으로 하락세를 보이고 있는 가운데 비트코인, 이더리움, 비앤비, 리플이 주목받고 있다.비트코인은 현재가 1억 3651만 원, 시가총액은 2727조 3491억 원으로 24시간 동안 0.31% 하락했다. 1시간 등락률은 -0.14%를 기록하여 하락세가 지속되고 있는 것으로 보인다. 거래량은 44조 3099억 원이다.이더리움은 현재가 470만 7686원, 시가총액 568조 1921억 원으로 24시간 동안 0.82% 하락했다. 1시간 등락률은 -0.24%로 단기적으로도 하락세가 이어지고 있다. 거래량은 30조 2053억 원이다.비앤비는 현재가 137만 524원, 시가총액 186조 8861억 원으로 24시간 동안 0.25% 상승했다. 1시간 등락률은 -0.15%로 단기적으로는 약간의 조정세가 나타나고 있다. 거래량은 3조 7143억 원이다.리플은 현재가 2896원, 시가총액 176조 856억 원으로 24시간 동안 0.32% 하락했다. 1시간 등락률은 -0.35%로 하락세가 지속되고 있다. 거래량은 4조 2264억 원이다.한편, 솔라나는 0.23% 상승하여 현재가 19만 8364원, 시가총액 112조 1918억 원을 기록했다. 같은 시각 트론은 2.58% 하락하여 현재가 458원, 시가총액 43조 4267억 원이다.도지코인은 0.41% 상승하여 현재가 189원, 시가총액 31조 8361억 원이다. 같은 시각 에이다는 0.23% 상승하여 현재가 541원, 시가총액 19조 5213억 원이다.비트코인 캐시는 1.42% 하락하여 현재가 85만 9595원, 시가총액 17조 1774억 원이다. 같은 시각 모네로는 0.94% 하락하여 현재가 89만 2835원, 시가총액 16조 4699억 원이다.체인링크는 0.13% 하락하여 현재가 1만 8996원, 시가총액 13조 4516억 원이다. 같은 시각 레오는 3.61% 하락하여 현재가 1만 3220원, 시가총액 12조 1849억 원이다.하이퍼리퀴드는 1.06% 하락하여 현재가 3만 4983원, 시가총액 10조 5675억 원이다. 같은 시각 스텔라루멘은 0.08% 상승하여 현재가 317원, 시가총액 10조 2883억 원이다.지캐시는 0.42% 하락하여 현재가 53만 9587원, 시가총액 8조 9002억 원이다. 같은 시각 수이는 1.89% 하락하여 현재가 2306원, 시가총액 8조 7466억 원이다.아발란체는 0.15% 하락하여 현재가 1만 8762원, 시가총액 8조 858억 원이다. 시장 전반적으로 변동성이 커지고 있으며, 투자자들은 신중한 접근이 필요하다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자정연호 기자