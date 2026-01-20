[서울데이터랩]현대무벡스 급등 코스닥 시가총액 상위 종목의 엇갈린 흐름

이미지 확대

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

코스닥 시가총액 상위 종목들이 대체로 상승세를 보이고 있다.20일 한국거래소에 따르면, 시가총액 1위인 알테오젠(196170)은 현재가 50만 5000원으로 전 거래일 대비 1.81% 상승하며 시가총액은 27조 204억원에 달한다. 외국인 비율은 13.91%로 나타나며, PER은 215.08배, ROE는 29.52%로 높은 수익성을 보이고 있다. 반면 시가총액 2위인 에코프로비엠(247540)은 현재가 16만 원으로 3.76% 상승하며 주목받고 있다. 시가총액은 15조 6482억원이며, 외국인 비율은 12.51%로 기록되었다. PER은 5000.00배로 다소 높은 수준이며, ROE는 -6.26%로 나타난다.시가총액 3위 에코프로(086520)는 3.68% 상승했으며, 에이비엘바이오(298380)는 4.22% 상승했다. 레인보우로보틱스(277810)는 0.97% 상승, HLB(028300)는 1.94% 상승했다. 삼천당제약(000250)은 1.08% 상승, 코오롱티슈진(950160)은 1.46% 상승, 리가켐바이오(141080)는 0.54% 상승했다. 펩트론(087010)은 0.83% 상승했다.한편, 시가총액 20위권 종목들은 리노공업(058470) ▲0.30%, 파마리서치(214450) ▲0.48%, 현대무벡스(319400) ▲12.30%, 케어젠(214370) ▲0.65%, 디앤디파마텍(347850) ▲0.11%, 클래시스(214150) ▲1.90%, 로보티즈(108490) ▼2.03%, 원익IPS(240810) ▼2.48%, 에임드바이오(0009K0) ▲4.44%, 이오테크닉스(039030) ▼2.17% 등의 성적을 기록하고 있다.시가총액 상위 종목들은 대체로 상승세를 보이며 긍정적인 흐름을 나타내고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자