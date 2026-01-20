[서울데이터랩]해성옵틱스 29.96% 폭등…실시간 상승률 1위

이미지 확대

20일 오전 9시 15분 해성옵틱스(076610)가 등락률 +29.96%로 폭등하며 상승률 1위를 차지했다. 해성옵틱스는 개장 직후 2,310,345주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 269원 오른 1,167원이다.한편 해성옵틱스의 PER은 0.99로 상대적으로 저평가를 받고 있을 가능성을 시사하며, ROE는 -110.98%로 수익성이 크게 저조한 상황이다.이어 상승률 2위 옵티코어(380540)는 현재가 5,470원으로 주가가 25.46% 폭등하고 있다. 상승률 3위 캠시스(050110)는 현재 838원으로 24.70% 폭등하며 강력한 상승세를 보이고 있다. 상승률 4위 캔버스엔(210120)은 20.73% 급등하며 1,660원에 거래되고 있다. 상승률 5위 우리기술(032820)은 20.03%의 상승세를 타고 7,370원에 거래되고 있다.6위 시선AI(340810)는 현재가 4,160원으로 19.03% 급등 중이다. 7위 에스엠코어(007820)는 현재가 6,040원으로 18.66% 급등 중이다. 8위 러셀(217500)은 현재가 4,960원으로 17.12% 급등 중이다. 9위 티로보틱스(117730)는 현재가 30,850원으로 16.42% 급등 중이다. 10위 유진로봇(056080)은 현재가 38,000원으로 15.68% 급등 중이다.이밖에도 셀루메드(049180) ▲15.47%, 씨메스(475400) ▲15.34%, 현대무벡스(319400) ▲14.31%, 씨피시스템(413630) ▲14.30% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자