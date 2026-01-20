[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

이미지 확대

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

오늘(1월 20일) 오전 9시에 개장한 국내 증시에서 삼성전자(005930)가 개장 5분 만에 8.59%의 검색비율을 기록하며 많은 투자자들의 관심을 받고 있다. 삼성전자의 현재가는 148,500원으로 전 거래일 대비 0.54% 하락하며 보합권에 머물고 있다. 거래량은 726,504주를 기록했다.이어 현대차(005380)가 검색비율 2위를 기록하며 2.08%의 상승세를 기록하고 있다. 검색비율 3위의 SK하이닉스(000660)는 0.52% 하락하며 출발하는 모습이다. 검색비율 4위 휴림로봇(090710)은 개장 초반부터 0%의 등락률로 보합세를 유지하고 있다. 검색비율 5위 두산에너빌리티(034020)는 0.31% 하락하며 큰 움직임을 보이지 않고 있다.6위 우리기술(032820)은 등락률 0%로 보합세를 보이고 있다. 7위 포스코DX(022100)는 6.24%의 등락률로 주가가 상승 중이다. 8위 두산로보틱스(454910)는 0%의 등락률로 보합세를 유지하고 있다. 9위 NAVER(035420)는 2.10% 상승하며 순조롭게 출발하고 있다. 10위 한화오션(042660)은 등락률 0.13%로 주가가 소폭 하락하고 있다.이 밖에도 삼성SDI(006400) ▲4.14%, 삼성중공업(010140) ▼2.04%, LG전자(066570) ▲1.12%, 유진로봇(056080) ▲10.65%, 알테오젠(196170) ▲1.21%, 현대무벡스(319400) ▲14.45%, 클로봇(466100) ▲8.32%, 한화시스템(272210) ▲0.66%, 뉴로메카(348340) 0.00%, 에스피지(058610) ▲0.98% 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자