[서울데이터랩]미국 증시 지수 종합

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

19일(현지시간) 미국 증시는 다우존스, 나스닥 종합, S＆P 500 지수가 모두 보합세를 보였다. 다우존스 지수는 49,359.33 포인트로 마감하며 83.11 포인트(-0.17%) 내렸다. 나스닥 종합 지수는 23,515.39 포인트로 14.63 포인트(-0.06%) 하락했다. S＆P 500 지수는 6,940.01 포인트로 4.46 포인트(-0.06%) 내렸다.뉴욕 거래소(NYSE)에서 다우존스 지수는 시작가 49,466.70 포인트에서 최고가 49,616.70 포인트, 최저가 49,246.24 포인트를 기록하며 992,978천 주가 거래되었다. 나스닥 증권거래소(NASDAQ)에서 나스닥 종합 지수는 시작가 23,639.69 포인트에서 최고가 23,664.26 포인트, 최저가 23,446.81 포인트를 기록하며 2,004,990천 주가 거래되었다. S＆P 500 지수는 뉴욕 거래소에서 시작가 6,960.54 포인트, 최고가 6,967.30 포인트, 최저가 6,925.09 포인트를 기록하며 3,990,934천 주가 거래되었다.한편, 다우운송 지수는 18,245.42 포인트로 139.45 포인트(-0.76%) 하락했다. 나스닥 100 지수는 25,529.26 포인트로 17.81 포인트(-0.07%) 내렸다. 반면 필라델피아 반도체 지수는 7,927.41 포인트로 90.11 포인트(1.15%) 상승했다.VIX 지수는 18.84로 2.98 포인트(18.79%) 상승했다. VIX 지수가 20 미만이라는 것은 현재 시장이 상대적으로 안정적이고 스트레스가 적은 상태임을 시사한다.정연호 기자