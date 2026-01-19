메뉴
[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

정연호 기자
정연호 기자
수정 2026-01-19 16:16
입력 2026-01-19 16:16
이미지 확대


현대차(005380)가 1월 19일 장 마감 5분 만에 13.34%의 검색비율을 기록해 많은 투자자들의 관심을 받고 있다. 현대차의 현재가는 480,000원으로 전 거래일 대비 16.22% 급등하며 마감했다. 거래량은 5,987,777주를 기록했다.

이어 검색비율 2위의 삼성전자(005930)는 등락률 0.27%로 약보합세로 마감했다. 검색비율 3위의 휴림로봇(090710)은 상한가로 마감했다. 검색비율 4위 SK하이닉스(000660)는 1.06% 상승 마감했다. 검색비율 5위 두산에너빌리티(034020)는 0.10% 상승하며 보합세로 마감했다.

6위 기아(000270)는 등락률 12.18%로 급등세를 보였다. 7위 NAVER(035420)는 -3.05%의 하락세를 기록했다. 8위 삼성중공업(010140)은 7.06%의 상승세로 거래를 마쳤다. 9위 현대무벡스(319400)는 20.52%의 급등세로 마감했다. 10위 LG전자(066570)는 8.64% 상승했다.

이미지 확대


이 밖에도 두산로보틱스(454910) ▲19.14%, 우리기술(032820) ▲29.95%, 에스피지(058610) ▲21.86%, 뉴로메카(348340) ▲29.90%, 삼성SDI(006400) ▲8.65%, 한화오션(042660) ▲1.22%, POSCO홀딩스(005490) ▲4.83%, 알테오젠(196170) ▼4.25%, 한국전력(015760) ▲2.93%, 클로봇(466100) ▲12.99% 등이 많이 검색되고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
