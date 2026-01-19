[서울데이터랩]현대차 15.74% 급등하며 주가 상승 주도

이미지 확대

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

코스피 시가총액 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보였다.19일 오후 12시 20분 한국거래소에 따르면, 시가총액 1위 삼성전자(005930)는 현재가 148,800원으로 전 거래일 대비 0.07% 하락하며 약세를 보이고 있다. 시가총액은 880조 8421억원이며, 외국인비율은 51.86%에 이른다. PER은 30.90배, ROE는 9.03%로 기술 및 수급 지표에서 안정적인 모습을 보이고 있다. 반도체 대장주인 SK하이닉스(000660)는 766,000원으로 1.32% 상승하며, 거래량 211만 6390주를 기록하고 있다. 시가총액은 557조 6498억원이며, 외국인비율은 53.50%이다. PER 15.62배, ROE 31.06%를 기록하며 강력한 수익성을 보여준다.현대차(005380)는 15.74%의 큰 상승세를 보이며, 기아(000270)는 8.34% 상승했다. HD현대중공업(329180)은 3.38% 오르고, 한화에어로스페이스(012450)는 2.31%, 삼성물산(028260)은 1.55% 상승세를 기록하고 있다. 두산에너빌리티(034020)는 0.31%의 소폭 상승을 보이고 있다.한편 시가총액 20위권 종목들은 SK스퀘어(402340) ▼2.69%, 삼성생명(032830) ▼1.93%, NAVER(035420) ▼2.65%, KB금융(105560) ▼0.92%, 셀트리온(068270) ▼0.72%, 삼성바이오로직스(207940) ▼0.87%, 삼성전자우(005935) ▼0.81%, 한화오션(042660) ▲0.68%, 신한지주(055550) ▲0.51%, 한국전력(015760) ▲1.83%, 현대모비스(012330) ▲5.10% 등의 성적을 기록하고 있다.시가총액 상위 종목들은 현대차의 급등과 기아의 강세가 돋보이며, 삼성전자와 SK하이닉스는 안정적인 수급과 재정 상태를 유지하고 있다. 거래량과 외국인 비율을 고려할 때, SK하이닉스와 삼성전자는 활발한 거래가 이루어지고 있으며, 두산에너빌리티와 기아도 주목할 만한 거래량을 기록하고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자