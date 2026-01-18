지정학 리스크에 은값 급등… 국내 ETF 연초 대비 최대 22% 상승

이란 등 긴장에 안전자산 선호

최근 중동 지역을 둘러싼 지정학적 긴장이 고조되면서 은 가격이 가파르게 오른 가운데, 국내 상장지수펀드(ETF) 시장에서 은 관련 상품 수익률이 상위권을 유지하고 있다.18일 코스콤 ETF체크에 따르면 최근 1주일간 은 가격에 연동된 ETF들이 주요 테마형 ETF 가운데 높은 수익률을 보였다. 삼성자산운용의 ‘KODEX 은선물(H)’은 지난 1주일 동안 18.2% 급등했고, 연초 이후 누적수익률은 21.9%였다. 같은 기간 미래에셋자산운용의 ‘TIGER 금은선물(H)’은 5.0%, 7.1% 상승했다.이들 상품은 환율 변동에 따른 영향을 최소화한 환헤지형 ETF로, 달러 가치보다 귀금속 가격 흐름에 직접적으로 연동되는 구조다. 은 가격 변동성이 고스란히 수익률로 반영되면서 최근과 같은 급등 국면에서 성과가 두드러지고 있다.해외 시장도 비슷하다. 미국 증시에 상장된 은 2배 레버리지 ETF인 ‘프로셰어스 울트라실버(AGQ)’가 최근 1주일간 24.1% 상승했고, 실물 은 가격을 추종하는 블랙록의 ‘아이셰어즈 실버 트러스트(SLV)’는 같은 기간 11.6% 올랐다.은 가격 급등의 배경에는 지정학적 불확실성과 통화 환경 변화가 동시에 작용하고 있다. 이란 내 정치 불안과 미국 연방준비제도(Fed)의 독립성을 둘러싼 논란이 겹치면서 안전자산 선호 심리가 다시 강해졌고, 이미 큰 폭으로 오른 금에 비해 상대적으로 덜 올랐던 은으로 투자 수요가 이동하고 있다는 분석이다. 이영주 하나증권 연구원은 “금과 은의 상대가치 괴리가 누적된 게 이번 은 가격 급등의 출발점”이라고 평가했다.글로벌 투자은행(IB) 씨티그룹도 향후 3개월 내 은 가격 목표치를 온스당 62달러에서 100달러로 상향 조정했다. 금(4200달러→5000달러)에 비해 목표치 상향분이 컸다. 씨티그룹 리서치팀은 “미국 무역확장법 232조에 따라 은에 관세를 부과할지 여부에 대한 결정이 지연되면서 은 가격 상승 압력이 유지될 전망”이라고 짚었다. 시카고상품거래소에서 은 선물은 지난 15일 온스당 93.7달러까지 상승했다가 16일엔 88.5달러로 마감해 전월 대비 상승률 32.3%를 기록했다.이승연 기자