[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

오늘(1월 16일) 오전 9시에 개장한 국내 증시에서 삼성전자(005930)가 개장 5분 만에 11.64%의 검색비율을 기록하며 많은 투자자들의 관심을 받고 있다. 삼성전자의 현재가는 145,400원으로 전 거래일 대비 1.04% 상승하며 보합권에 머물고 있다. 거래량은 1,254,295주를 기록했다.이어 SK하이닉스(000660)가 검색비율 2위를 기록하며 0.67%의 상승세를 보이고 있다. 검색비율 3위의 포스코DX(022100)는 7.50% 상승하며 순조롭게 출발하는 모습이다. 검색비율 4위 현대차(005380)는 개장 초반부터 0.71% 상승하며 안정적인 출발을 하고 있다. 검색비율 5위 LG씨엔에스(064400)는 9.40% 상승하며 두드러진 움직임을 보이고 있다.6위 두산에너빌리티(034020)는 등락률 2.23%로 상승세를 보이고 있다. 7위 NAVER(035420)는 0.00%의 등락률로 주가가 보합세를 보이고 있다. 8위 한화오션(042660)은 -0.20%의 등락률로 주가가 소폭 하락 중이다. 9위 한화시스템(272210)은 -1.45% 하락하며 주춤하는 모습이다. 10위 알테오젠(196170)은 하락률 -3.51%로 주가가 다소 하락하고 있다.이 밖에도 클로봇(466100) ▲12.14%, 한미반도체(042700) ▲1.56%, 디앤디파마텍(347850) ▼4.33%, 삼성중공업(010140) 0.00%, 기아(000270) ▲2.89%, 휴림로봇(090710) ▲8.24%, HLB(028300) ▼1.88%, POSCO홀딩스(005490) ▼0.57%, 제주반도체(080220) ▲4.38%, 원익홀딩스(030530) ▲3.07% 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자