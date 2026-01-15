[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

이미지 확대

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

삼성전자(005930)가 1월 15일 장 마감 5분 만에 14.06%의 검색비율을 기록해 많은 투자자들의 관심을 받고 있다. 삼성전자의 현재가는 143,900원으로 전 거래일 대비 2.57% 상승했다. 거래량은 24,384,838주를 기록했다.이어 검색비율 2위의 SK하이닉스(000660)는 보합세로 마감했다. 검색비율 3위의 포스코DX(022100)는 상한가를 기록하며 마감했다. 검색비율 4위 현대차(005380)는 2.55% 상승했다. 검색비율 5위 한화시스템(272210)은 9.41% 상승하며 강세를 보였다.6위 휴림로봇(090710)은 등락률 17.33%로 급등했다. 7위 POSCO홀딩스(005490)는 1.88% 상승했다. 8위 두산에너빌리티(034020)는 -0.11%의 등락률로 주가가 소폭 하락했다. 9위 한화오션(042660)은 4.86% 상승 마감했다. 10위 기아(000270)는 6.64% 상승했다.이 밖에도 삼성중공업(010140) ▲6.35%, NAVER(035420) ▼4.62%, LG씨엔에스(064400) ▲10.19%, 삼성전자우(005935) ▲2.79%, 레인보우로보틱스(277810) ▲13.07%, 한국항공우주(047810) ▲7.90%, 현대무벡스(319400) ▲13.85%, 한미반도체(042700) ▲1.24%, 한화(000880) ▲6.23%, 에코프로(086520) ▲0.53% 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자