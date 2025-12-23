생일 선물로 삼전 1주?… ‘주식 기프티콘’ 어때요

한경협, 정부에 서비스 도입 제안

2025-12-24 20면

한국경제인협회가 상장주식을 모바일 기프티콘 형태로 발행하는 ‘주식 기프티콘 서비스’ 아이디어를 국무조정실에 건의했다고 23일 밝혔다.한경협은 “미국 등으로 개인 투자자의 해외주식 투자가 급증하는 상황에서 국내 주식시장의 저변 확대와 국민의 기업 사랑 분위기 조성 등을 위해 기프티콘 도입을 제안했다”며 “해외 주식은 소유·이전 구조가 복잡하고 외환 관리와 해외 브로커 규정 등을 준수해야 해 국내 주식에 우선 도입할 필요가 있다”고 밝혔다.한경협이 제안한 주식 기프티콘은 온라인 쇼핑 플랫폼을 통해 바로 주고 받을 수 있다. 받는 사람이 본인의 증권 계좌에 기프티콘을 등록하면 선물 받은 주식 수만큼 주식이 입고되는 식이다. 한경협이 모노리서치에 의뢰해 전국 40대 이하 성인 500명을 대상으로 조사한 결과에 따르면 응답자의 44.8%가 주식 기프티콘을 이용할 의향이 있다고 답했다. 주식 투자 경험자 중에선 과반인 54.7%가 긍정적이었다.다만 현행법상 주식 기프티콘은 금융위원회의 인가가 필요한 투자중개업자가 판매할 수 있다. 따라서 한경협은 온라인쇼핑도 주식 기프티콘을 판매할 수 있도록 주식 기프티콘에 대해 특정 기간 동안 금융 관련 법령의 규제 특례를 적용할 것을 제안했다.곽소영 기자