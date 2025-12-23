꺾이지 않는 환율, 연고점 위협… ‘시장 위험신호’ 1500원도 뚫리나

전날보다 3.5원 오른 1483.6원

투자자, 환노출형 ETF에 ‘베팅’

원달러 환율이 1480원대 중반까지 치솟으며 연고점(올해 최고치)을 위협하고 있다. 시장이 위험선으로 보는 1500원 ‘심리적 고지’까지 뚫리면 저지선 없이 환율이 상승할 수 있다는 우려도 나온다. 고환율 기조가 당분간 이어질 것이라는 판단에 투자자 선택도 달라지고 있다. 환율 변동성을 차단한 환헤지형 상장지수펀드(ETF)보다 달러 강세에 그대로 베팅하는 환노출형 ETF로 자금이 쏠리는 모습이다.23일 서울 외환시장에서 원달러 환율 주간 거래 종가(오후 3시 30분)는 전날보다 3.5원 오른 1483.6원을 기록했다. 이날 환율은 전날보다 0.1원 내린 1480.0원에서 출발했지만, 이후 1484원대까지 올랐다. 지난 4월 9일 장중 고가 1487.6원을 나타낸 이후 8개월여 만에 최고치다. 주간 거래 종가 기준으로도 올해 최고가(4월 9일·1484.1원)에 근접했다. 환율이 이틀 연속으로 1480원 위에서 마감한 것은 금융위기 때인 2009년 3월 12일(1496.5원)과 13일(1483.5원) 이후 16년여 만에 처음이다.외환 당국이 연일 환율 안정 의지를 내비치고 있지만, 시장에서는 정책 신뢰 약화와 대외 변수들이 원화 약세 압력을 키우고 있다. 일본 엔화 약세에 원화가 동조화되는 흐름이 이어지고 있는 데다, 미국 기준금리 인하 시점을 둘러싼 불확실성도 여전해서다. 박형중 우리은행 이코노미스트는 “엔화 약세에 원화가 함께 흔들리는 구조가 이어지고 있어 단기간에 1500원을 돌파할 가능성도 배제하기 어렵다”고 말했다.이 같은 분위기는 ETF 투자 흐름에서도 그대로 나타난다. 환율 변동을 그대로 수익에 반영하는 환노출형 ETF로 자금이 집중되고, 환헤지형 ETF는 상대적으로 외면받고 있다. 한국거래소에 따르면 이달(1~22일) 들어 미국 스탠더드앤드푸어스(S＆P)500 지수를 추종하는 대표 ETF이자 환노출형인 ‘TIGER 미국S＆P500’의 거래대금은 2조원에 달한 반면, 환헤지형인 ‘TIGER 미국S＆P500(H)’의 거래대금은 300억원 수준에 그쳤다. 같은 지수를 추종하지만 거래대금 격차는 60배 이상 벌어졌다.환율 상승 속도가 다소 둔화하며 환노출형과 환헤지형 간 수익률 격차는 줄어들었지만, 거래대금 차이는 오히려 확대됐다. 지난 10월과 11월 환노출형(TIGER 미국S＆P500)과 환헤지형(TIGER 미국S＆P500(H))의 거래대금 격차는 각각 49배, 51배 수준이었다. 반면 수익률은 11월 환노출형 2.92%, 환헤지형 –0.38%에서 이달에는 각각 0.90%, 0.19%로 격차가 축소됐다. 이는 투자자들이 당분간 큰 폭의 환율 하락 가능성을 낮게 보고 있다는 뜻이다. 박승진 하나증권 연구원은 “고환율이 유지될 것으로 본다면 환노출형 ETF가 더 적합하다”고 설명했다.이승연·황인주 기자