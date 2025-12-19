기관 대규모 매수에, 코스피 4000선 재탈환

이미지 확대 코스피ㆍ코스닥 상승 마감 19일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피 지수 등이 표시되고 있다. 이날 코스피 지수는 전 거래일 대비 26.04 포인트(0.65%) 오른 4020.55에, 코스닥은 13.94 포인트(1.55%) 오른 915.27에 장을 마감했다. 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

기관의 대규모 매수세에 코스피가 4000선으로 다시 올라섰다. 미국 금리 인하 기대감 상승에도 반도체주가 부진했던 가운데, 조선·방산 업종 반등세가 뚜렷했다.19일 한국거래소에 따르면 이날 코스피는 전 거래일 대비 26.04 포인트(0.65%) 오른 4020.55에 거래를 마쳤다. 전날 내준 4000선을 하루 만에 회복했다. 간밤 미국 증시는 미국 소비자물가지수(CPI)가 둔화하며 기준금리 인하 기대감에 3대 지수 모두 상승 마감했다. 이런 영향에 코스피도 4055.78에 상승 출발했으나 장중 상승 폭을 축소했다.이날 상승세는 기관투자자가 주도했다. 개인과 외국인이 각각 911억원, 7801억원 내다 파는 가운데 기관만 8620억원어치 순매수했다. 시가총액 상위 종목 중 삼성전자(-1.21%), SK하이닉스(-0.91%), 삼성바이오로직스(-0.29%) 등이 하락했는데 LG에너지솔루션(0.13%), 삼성전자우(0.73%), 현대차(2.12%), HD현대중공업(3.37%), 두산에너빌리티(3.89%), KB금융(0.97%), 기아(0.50%) 등이 상승했다.임정은 KB증권 연구원은 “한화오션의 유럽 선주에 LNG 운반선 2조 5000억원 규모 수주한다는 소식에 조선주가 상승했다”며 “한화시스템이 보잉사의 최신형 전투기에 전자장비 수출을 시작하며 방산주도 상승했다”고 분석했다.한편, 이날 일본은행(BOJ)는 금융정책결정회의에서 만장일치로 기준금리 0.25% 포인트 인상을 결정했다. 약 11개월 만의 인상으로, 30년 만의 최고 수준 금리(0.75%)가 됐다. 하지만 급격한 엔화 강세는 나타나지 않아 원달러 환율은 전 거래일 대비 2.0원 내린 1476.3원에 주간 거래를 마쳤다.이승연 기자