260원 ‘동전주’가 상한가…머리카락보다 먼저 솟아난 ‘이 주식’

李 대통령 “탈모 건보 적용 확대” 지시

‘TS샴푸’ 회사 29% 급등

“외국인 카지노 민간 허가는 특혜” 질타

롯데산업개발·파라다이스 장 초반 급락

이미지 확대 TS샴푸. TS트릴리온 제공

이미지 확대 이재명 대통령이 2022년 제20대 대선 당시 더불어민주당 대선 후보로 나서면서 탈모 관련 공약을 내걸었다.

이재명 대통령이 탈모 치료에 대한 건강보험 적용 확대를 주문하자 1주당 260원 안팎에 거래되던 이른바 ‘동전주’가 상한가를 기록했다. 반면 “카지노는 도박장”이라는 이 대통령의 언급에 카지노 관련 종목이 15% 급락하는 등, 최근 업무보고에서 쏟아져나오는 이 대통령의 말 한마디에 주가가 출렁이고 있다.17일 한국거래소에 따르면 이날 코스닥 시장에서 TS트릴리온은 장 초반부터 급등해 오후 1시 기준 전 거래일 대비 29.77% 오른 340원에 거래되고 있다.이는 전날 이 대통령이 세종컨벤션센터에서 열린 보건복지부 업무보고에서 “(탈모가) 요즘은 생존의 문제로 받아들여지는 것 같다”며 정은경 복지부 장관에게 탈모 치료의 건보 적용 확대를 검토하라고 지시한 데 따른 기대감이 반영된 것으로 풀이된다.탈모 케어 샴푸로 유명한 TS트릴리온은 최근 1개월여간 200원대에 머물러온 이른바 ‘동전주’다. 2020년 12월 코스닥 시장에 상장해 1000원~2000원대를 오갔으나 실적 악화와 경영권 분쟁, 거래 정지 등 악재가 이어지며 2023년 말 이후 1000원을 밑도는 ‘동전주’ 신세를 이어갔다.지난 8월에는 상장 후 신저가인 192원까지 내려앉았으나, 이 대통령의 ‘탈모 건보 확대’ 언급에 모처럼 주가에 훈풍이 불었다.TS트릴리온은 지난 2022년 제20대 대선을 앞두고도 이 대통령 덕에 들썩인 바 있다. 그해 1월 당시 더불어민주당 대선 후보였던 이 대통령이 ‘탈모 건보 확대’를 공약으로 언급하자 당시 ‘동전주’였던 TS트릴리온 주가는 상한가를 기록하며 1000원을 넘어섰다.같은 시각 또 다른 탈모 관련주인 이노진도 코스닥 시장에서 29.90% 급등했다. 위더스제약(24.37%), 프롬바이오(8.07%) 등도 치솟고 있다.반면 일부 카지노 관련주는 대통령의 한마디에 울상짓고 있다. 이 대통령이 전날 문화체육관광부 업무보고 과정에서 외국인 전용 카지노 산업의 민간 허가에 대해 지적하자 관련주는 하락세를 면치 못했다.이날 코스피 시장에서 롯데관광개발은 장 초반 급락해 14%대까지 낙폭을 키웠다. 파라다이스 또한 장 초반 10.93%까지 밀렸다.앞서 이 대통령은 전날 문체부 업무보고에서 “외국인 상대 도박장은 국가가 특수한 목적을 위해 허가해줘서 돈 벌고 있는 것”이라면서 “특정 민간 업체에 허가하는 건 특혜”라고 지적했다. 롯데관광개발과 파라다이스는 민간 기업이라는 점에서 이 대통령의 이러한 언급에 주가가 출렁였다.이 대통령의 질타에 하한가를 기록하며 고꾸라진 종목도 있다. 지난 12일 이 대통령은 국토교통부 업무보고에서 철도차량 제작업체 다원시스의 납품 지연 사태를 지적하며 “정부 기관이 사기당한 게 아니냐”며 강하게 비판했다.이에 코스닥 시장에서 다원시스는 장 마감 후 시간 외 거래에서 10% 가까이 하락하며 가격제한폭까지 내려앉은 데 이어 다음 거래일인 15일 장 초반 29% 가까이 폭락했다.앞서 한국철도공사는 지난 2018년부터 지난해까지 세 차례에 걸쳐 다원시스와 ITX-마음(EMU 150) 철도차량 총 474칸을 9149억원에 구매하기로 계약했는데, 이 가운데 1차 150칸, 2차 208칸 중 총 218칸의 납품이 지연된 상태다.그러나 이후에도 다원시스가 3차 115량, 2208억원 규모의 수주를 따내자 정부의 관리·감독이 부실한 게 아니냐는 지적이 나왔다. 다원시스가 계약 금액의 60%가 넘는 선급금을 받자 이 대통령은 선급금 제도의 개선을 주문했다.김소라 기자