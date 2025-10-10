코스피 사상 첫 3600 돌파…삼전·하닉 나란히 신고가

이미지 확대 3,600선 넘긴 코스피 10일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피 지수 등이 표시되고 있다.

이날 코스피 지수는 전 거래일 대비 48.90포인트(1.38%) 오른 3,598.11에, 코스닥은 4.61포인트(0.54%) 오른 858.86에 개장했다. 2025.10.10 연합뉴스

긴 휴장 기간을 마친 코스피가 사상 처음 3600선 기록을 썼다. 외국인 순매수세가 지수 상승을 견인했다. 삼성전자는 9만 4300원, SK하이닉스는 42만 7000원까지 올라서며 나란히 신고가를 갈아치웠다.10일 한국거래소에 따르면 이날 오전 9시 31분 현재 코스피는 전 거래일 대비 50.06 포인트(1.40%) 오른 3597.80에 거래되고 있다. 전 거래일 대비 48.90 포인트(1.38%) 오른 3598.11에 장 시작하고 곧바로 3606.86까지 올라서며 3600선을 돌파했다. 그 뒤 상승 폭을 약간 줄여 3600을 눈앞에 두고 등락하고 있다.외국인이 4549억원어치 순매수한 반면 개인과 기관은 각각 279억원, 4263억원어치 내다 팔고 있다. 장 초반 순매수하던 개인은 외국인 순매수세가 거세자 장중 순매도 전환했다.시가총액 1·2위인 삼성전자와 SK하이닉스가 각각 5%대, 7%대 상승률로 지수 상승을 이끌고 있다. 삼성전자는 장 초반 전 거래일 대비 5.60% 오른 9만 4300원까지 올랐다가 현재 9만 3400원에 거래 중이다. SK하이닉스는 전 거래일 대비 7.42% 오른 42만 7000원까지 올랐다가 현재 42만 5000원에 거래 중이다. 두 종목 모두 신고가 경신했다.이외 시가총액 상위 종목은 종목에 따라 편차가 큰 종목 장세를 보이고 있다. 삼성바이오로직스(1.19%), 삼성전자우(5.71%), 두산에너빌리티(4.17%) 등이 상승했지만 LG에너지솔루션(-9.90%), 한화에어로스페이스(-5.20%), HD현대중공업(-2.27%), 현대차(-0.23%), KB금융(-3.34%) 등은 하락했다.이웅찬 iM증권 연구원은 “국내 증시에는 반도체 랠리 영향이 가장 클 것”이라며 “반도체·전력인프라, 인바운드 소비재 등 연휴 기간 뉴스의 수혜 업종과 그렇지 않은 업종의 괴리가 커질 것으로 생각되며, 이후에는 기술주 과열, 관세 협상, 셧다운 장기화 문제, 실적발표 기간 등을 소화하는 시간이 이어질 것”이라고 내다봤다.이승연 기자