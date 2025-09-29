[서울데이터랩]금일 코스닥 거래량 1위 라닉스 거래대금 522억원 돌파

이미지 확대

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

코스닥 거래량 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보인다.29일 한국거래소에 따르면, 라닉스(317120)가 1,654만 주 이상 거래되며 코스닥 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지한다. 현재 주가는 3,105원으로, 시가총액은 474억원이며 거래대금은 522억 9,900만원에 달한다. PER -4.70, ROE -44.62로, 수급과 재무 지표에서는 개선이 필요한 상태다. LK삼양(225190)은 2,040원으로 14.74% 상승하며, 거래량 1,642만 5,471주를 기록하고 있다. 시가총액은 1,035억원이며, 거래대금은 324억 8,700만원에 이른다. PER -16.32, ROE -5.01로, 역시 재무 상태가 아쉽다. 우리기술투자(041190)는 11,930원으로 18.12% 급등하며 1,479만 6,565주의 거래량을 기록 중이다. 시가총액은 1,002억 1,000만원으로, 거래대금은 1,729억 3,100만원이다.유니슨(018000)은 1,092원으로 3.36% 하락했으며, 거래량은 1,292만 7,002주이다. 샤페론(378800)은 2,910원으로 8.79% 상승하며 1,247만 7,800주의 거래량을 기록하고 있다. 싸이버원(356890)은 4,605원으로 12.32% 급등하며 1,078만 985주의 거래량을 보인다. 큐로홀딩스(051780)는 1,483원으로 12.25% 하락하며 1,063만 7,835주가 거래되고 있다. 소프트캠프(258790)는 1,648원으로 21.09% 급등하며 1,061만 4,348주의 거래량을 기록했다. 다날(064260)은 10,240원으로 2.85% 하락했으며, 거래량은 1,039만 9,207주이다. 아이톡시(052770)는 489원으로 10.11% 하락하며 778만 2,384주의 거래량을 보인다.한편 거래량 상위 20위권 종목들은 한라캐스트(125490) ▲3.06%, 포톤(208710) ▲7.34%, 에스투더블유(488280) ▲12.58%, 캔버스엔(210120) ▲5.94%, 핸디소프트(220180) ▲5.78%, 데이타솔루션(263800) ▲10.13%, 한국피아이엠(448900) ▲19.02%, 휴림로봇(090710) ▲4.10%, 우리기술(032820) ▲0.73%, 모아데이타(288980) ▲4.67% 등의 성적을 기록했다.유의미한 상승세를 보이는 소프트캠프는 급등률 21.09%와 거래대금 176억 6,400만원, 시가총액 412억원을 기록하며 투자 심리가 급격히 움직이고 있다. 반면 큐로홀딩스는 급락률 12.25%와 거래대금 181억 4,000만원, 시가총액 345억원으로 매도세가 강하게 나타난다.전체적인 시장 흐름은 다양한 종목들이 각각의 이슈로 인해 변동성을 보이며 엇갈린 주가 움직임을 나타내고 있다. 투자자들은 거래대금과 시가총액 비율, PER 및 ROE 등을 종합적으로 고려해 매매에 나서고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자